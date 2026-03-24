Энергетическое перемирие сорвано: Иран утверждает, что его обстреляли США и Израиль
- Иран обвинил США и Израиль в ракетных ударах по энергетическим объектам в городах Исфахан и Хорремшер.
- Ранее Дональд Трамп заявил об энергетическом перемирии, которое могло быть сорвано, если информация об атаках подтвердится.
В Тегеране заявили, что США и Израиль нанесли удары по городам Исфахан и Хорремшер. Там якобы были атакованы энергетические объекты.
Об этом сообщает "Анадолу". Турецкое агентство процитировало сообщения иранских СМИ и официальных лиц.
Что известно о последних ударах по Ирану 23 марта?
Как заявлено в иранском информационном агентстве Fars, был обстрелян газопровод, принадлежащий электростанции в Хорремшери.
Одна ракета попала в район возле станции газопровода, но жертв нет.
В Исфахане поражено здание управления природным газом и станцию снижения давления газа, что привело к повреждению частей объектов и соседних домов,
– говорится в материале.
Блэкаутов тоже якобы не произошло.
Что за энергетическое перемирие в Иране и почему оно важно?
- Дональд Трамп заявил, что иранцы ведут переговоры с США и "очень хотят заключить соглашение" - вероятно, в течение 5 дней или раньше. В Иране это опровергли и наоборот – пообещали американцам сюрпризы в ближайшие дни.
- Впрочем, Трамп в своем заявлении пообещал не атаковать энергетические объекты Ирана, фактически объявил энергетическое перемирие. То есть если заявления иранских СМИ правдивы, то это перемирие сорвано.
Кстати, СМИ писали, что переговоры все же могут состояться на неделе. Но медиа признают, что Америка погрязла в войне – как в свое время Россия в Украине.