Энергетическое перемирие сорвано: Иран утверждает, что его обстреляли США и Израиль

В Тегеране заявили, что США и Израиль нанесли удары по городам Исфахан и Хорремшер. Там якобы были атакованы энергетические объекты.

Об этом сообщает "Анадолу". Турецкое агентство процитировало сообщения иранских СМИ и официальных лиц.

Что известно о последних ударах по Ирану 23 марта?

Как заявлено в иранском информационном агентстве Fars, был обстрелян газопровод, принадлежащий электростанции в Хорремшери.

Одна ракета попала в район возле станции газопровода, но жертв нет.

В Исфахане поражено здание управления природным газом и станцию снижения давления газа, что привело к повреждению частей объектов и соседних домов,

– говорится в материале.

Блэкаутов тоже якобы не произошло.

