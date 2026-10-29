Обидевшаяся на Украину Южная Корея начала сближаться с Россией, – FT

Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, при президентстве Ли Чжэ Мена Сеул постепенно восстанавливает дипломатические и торговые контакты с Москвой, несмотря на развязанную войну против Украины и альянс Кремля с КНДР.

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Поставки топлива и тайные контакты

Только в течение июля и августа Южная Корея отправила в Россию более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизельного. Часть этих перевозок обеспечивали танкеры, находящиеся под международными санкциями.

Такие грузы оказались крайне ощутимыми для украинской стороны. Как заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, корейское топливо помогло Москве смягчить внутренний дефицит, возникший после результативных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время официальный Сеул отвергает обвинения и утверждает, что прямого экспорта нефтепродуктов в Россию нет.

Кроме того, между странами продолжаются закрытые переговоры, а советником южнокорейского президента по вопросам мирной дипломатии назначен политик Сон Ен Гиль, которого Владимир Путин ранее наградил орденом Дружбы.

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Европейские союзники обеспокоены тем, что Сеул уже готовит почву для полноценного возобновления сотрудничества с Россией, ставя собственную экономическую выгоду выше солидарности с Украиной.

Почему возник кризис в отношениях с Киевом

Дипломатический конфликт между Украиной и Южной Кореей разгорелся 23 сентября после выступления Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, где он объявил о передаче Сеулу двух пленных военных из КНДР.

Президент Ли Чжэ Мен обвинил Киев в нарушении договоренностей о конфиденциальности, пояснив, что огласка ставит под угрозу семьи бойцов в Северной Корее.

В Офисе Президента Украины опровергли существование такого секретного соглашения.

На фоне этого кризиса Сеул уже отозвал восемь дипломатов, вместе с послом, сократив свое представительство в Киеве.