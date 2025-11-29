Как Кремль убеждал команду Трампа "продать" Украину: WSJ раскрыло тактику россиян

Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев соблазнял американцев выгодными условиями "дружбы" с Россией. В частности, он предлагал "поделить" замороженные российские активы, которые хранятся в Европе.

Во время нескольких встреч со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером Кирилл Дмитриев рассказывал о пользе от сотрудничества Москвы и Вашингтона. Кремлевскому посланнику удалось заинтересовать американцев, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как Дмитриев "соблазнял" переговорщиков из США?

Так, одна из встреч состоялась в октябре этого года в Майами. Переговорщики обсуждали восстановление российской экономики после прекращения боевых действий, в частности участие в нем американских компаний.

По данным издания, первый черновик "мирного плана" из 28 пунктов в значительной степени подготовил Дмитриев. Это была его идея, чтобы 300 миллиардов долларов замороженных в Европе российских активов использовали для совместных американо-российских инвестиций и восстановления Украины под руководством США.

Обратите внимание! ЕС тем временем рассматривает возможность предоставить Украине замороженные российские активы как репарационный кредит. Киеву очень нужны эти средства для покрытия дефицита бюджета и финансирования обороны.



К слову, пункт, где описывается способ использования замороженных российских активов, возмутил Европу. Фактически Россия еще получит средства за свою агрессию.

Также чиновники говорили о совместных проектах в Арктике и даже идею миссии на Марс через SpaceX.

По оценке западных источников по безопасности, встреча в Майами была частью стратегии Кремля, подготовленной еще перед вторым сроком Трампа, чтобы убедить его рассматривать Россию не как соперника, а как страну возможностей. Этот подход, вероятно, сработал на Уиткоффа и Кушнера, которые, как и Трамп, больше ценят бизнес перспективы, чем политические границы.

Сам Уиткофф говорил о потенциальном партнерстве США, России и Украины, которое могло бы способствовать процветанию всех сторон и предотвратить новые конфликты.

Дмитриев подчеркивал, что россияне больше заинтересованы в американских, чем европейских инвестициях, потому что европейские лидеры якобы "наговорили много ерунды" о мире.

Авторы публикации отмечают, что пока остается непонятным, действительно ли Кремль стремится завершить войну, или использует переговоры для выгодной игры с США, затягивая конфликт.

Некоторые источники WSJ отмечают, что признаки готовности Кремля к переговорам можно увидеть в действиях подсанкционных олигархов, которые тайно отправляли своих представителей в американские компании, чтобы обсуждать совместные проекты в энергетике и добыче редких металлов.

Ранее Exxon Mobil встречалась с "Роснефтью" по возобновлению добычи газа на Сахалине, если бы на это дали политическое разрешение.

В то же время нет доказательств, что Уиткофф, Кушнер или Белый дом знали об этих переговорах или принимали в них участие. Европейская разведка еще до встречи Путина и Трампа на Аляске в августе сообщала о планах американцев и россиян по совместной добыче минералов в Арктике.

Как появлялся мирный план Трампа из 28 пунктов?