Як Кремль переконував команду Трампа "продати" Україну: WSJ розкрило тактику росіян

Спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв спокушав американців вигідними умовами "дружби" з Росією. Зокрема, він пропонував "поділити" заморожені російські активи, які зберігаються в Європі.

Під час кількох зустрічей зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером Кирило Дмитрієв розповідав про користь від співпраці Москви і Вашингтона. Кремлівському посланцю вдалося зацікавити американців, передає 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Центральна Україна – під загрозою: ISW назвав наслідки виведення ЗСУ з окупованих земель

Як Дмитрієв "зваблював" переговорників зі США?

Так, одна з зустрічей відбулася у жовтні цього року в Маямі. Перемовники обговорювали відновлення російської економіки після припинення бойових дій, зокрема участь у ньому американських компаній.

За даними видання, першу чернетку "мирного плану" з 28 пунктів значною мірою підготував Дмитрієв. Це була його ідея, аби 300 мільярдів доларів заморожених у Європі російських активів використовували для спільних американсько-російських інвестицій та відбудови України під керівництвом США.

Зверніть увагу! ЄС тим часом розглядає можливість надати Україні заморожені російські активи як репараційний кредит. Києву дуже потрібні ці кошти для покриття дефіциту бюджету та фінансування оборони.



До слова, пункт, де описується спосіб використання заморожених російських активів, обурив Європу. Фактично Росія ще отримає кошти за свою агресію.

Також посадовці говорили про спільні проєкти в Арктиці та навіть ідею місії на Марс через SpaceX.

За оцінкою західних безпекових джерел, зустріч у Маямі була частиною стратегії Кремля, підготовленої ще перед другим терміном Трампа, щоб переконати його розглядати Росію не як суперника, а як країну можливостей. Цей підхід, ймовірно, спрацював на Віткоффа та Кушнера, які, як і Трамп, більше цінують бізнесові перспективи, ніж політичні кордони.

Сам Віткофф говорив про потенційне партнерство США, Росії та України, яке могло б сприяти процвітанню всіх сторін і запобігти новим конфліктам.

Дмитрієв підкреслював, що росіяни більше зацікавлені в американських, ніж європейських інвестиціях, бо європейські лідери нібито "наговорили багато нісенітниці" про мир.

Автори публікації зазначають, що наразі залишається незрозумілим, чи Кремль справді прагне завершити війну, чи використовує переговори для вигідної гри з США, затягуючи конфлікт.

Деякі джерела WSJ зазначають, що ознаки готовності Кремля до переговорів можна побачити в діях підсанкційних олігархів, які таємно відправляли своїх представників до американських компаній, щоб обговорювати спільні проєкти в енергетиці та видобутку рідкісних металів.

Раніше Exxon Mobil зустрічалася з "Роснєфтью" щодо поновлення видобутку газу на Сахаліні, якби на це дали політичний дозвіл.

Водночас немає доказів, що Віткофф, Кушнер чи Білий дім знали про ці переговори чи брали в них участь. Європейська розвідка ще до зустрічі Путіна й Трампа на Алясці у серпні повідомляла про плани американців та росіян щодо спільного видобутку мінералів в Арктиці.

Як з'являвся мирний план Трампа з 28 пунктів?