Об этом пишет колумнистка и старший научный сотрудник по вопросам геоэкономики Европейского совета по международным отношениям Агат Демаре, передает 24 Канал со ссылкой на Foreign Policy.

Как Трамп решил заработать на мирном плане для Украины?

Объем замороженных российских активов составляет около 300 миллиардов долларов.

В США хранится лишь 1,5% замороженных активов России (примерно 5 миллиардов долларов), тогда как ЕС контролирует почти три четверти.

Согласно мирному плану Трампа, эти 300 миллиардов долларов должны служить бонусом для США за подписание соглашения: американские компании получат 100 миллиардов долларов на восстановление Украины, а правительство США – 50 процентов прибыли от проекта.

Остальные активы – примерно 200 миллиардов – пойдут в отдельный американо-российский инвестиционный фонд, который будет реализовывать совместные проекты.

Европейские налогоплательщики должны будуть дополнительно профинансировать 100 миллиардов на восстановление Украины.

Обратите внимание! Украина нуждается в этих средствах для инвестиций и покрытия дефицита бюджета, который МВФ оценивает в 65 миллиардов долларов в 2026 – 2027 годах без учета военных расходов. С учетом оборонных расходов дефицит может достичь 155 миллиардов долларов.

План Трампа фактически позволяет Вашингтону получить права на европейские активы, что вызывает сомнения в жизнеспособности соглашения. США могут давить на ЕС, как это уже делалось ранее (пример SWIFT 2012 года), чтобы обеспечить высвобождение средств.

Для Украины финансовые условия этого плана катастрофические: поглощение США замороженных активов отрежет ключевой источник – репарационный кредит ЕС.

Если соглашение не принесет мира и не гарантирует безопасность, Киеву будет трудно финансировать оборону. Кроме того, новый займ МВФ маловероятен без поддержки США, а кредитный фонд МВФ предоставляет займы только тем странам, которые могут погасить долг.

Успех плана Трампа зависит от скорости действий ЕС в конфискации активов. Если блок оперативно предоставит репарационный кредит, ключевой пункт соглашения для США теряет смысл, а интерес Трампа к соглашению может существенно снизиться.

Справка: Реперационный кредит – кредит, который ЕС планирует предоставить Украине для восстановления после войны. Источником средств должны стать замороженные активы России, то есть деньги и ресурсы, которые сейчас находятся в европейских банках. Общая сумма планируемого займа – 163 миллиардов долларов. Окончательное решение ЕС по репарационному займу ожидают только на декабрьском саммите, 18 декабря.

Последние новости о мирном плане США