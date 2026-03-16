Был за несколько секунд до смерти: The Telegraph рассказали, как Моджтаба Хаменеи чудом выжил
- Моджтаба Хаменеи выжил буквально чудом во время атаки по Тегерану.
- После ранения он не появляется публично, что порождает слухи о его состоянии.
Журналисты получили утечку аудио из Ирана, где рассказано о судьбе Моджтабы Хаменеи. Они проверили запись и утверждают, что новый аятолла выжил просто чудом.
Об этом сообщает The Telegraph. Медиа привело слова Мазахера Хоссейни, руководителя протокола офиса верховного лидера.
Как выжил Моджтаба Хаменеи?
Хоссейни во время внутренней встречи иранских чиновников рассказал детали удара 28 февраля по резиденции Али Хаменеи. Тогда погибли по меньшей мере 6 членов семьи Хаменеи, в том числе жена Моджтабы Хаменеи.
Сам будущий аятолла, сын Али Хаменеи, спасся чудом. Он "вышел в сад сделать что-то" и поэтому он не был в здании во время смертельного удара.
Моджтаба вышел из резиденции, чтобы что-то сделать. Как только он отошел, ракеты попали в здание,
– говорится в статье.
Атака уничтожила здания комплекса верховного лидера Ирана. Моджтаба Хаменеи был ранен. После обстрела он не появляется на публике, что порождает слухи о его состоянии. И некоторых даже заставляет говорить о возможной смерти Моджтабы.
Важно, что аудиозапись впервые объясняет, как выжил Хаменеи-младший. В Иране считают его спасение Божьим промыслом.
В каком состоянии Моджтаба Хаменеи сейчас?
И сами иранцы, и западные СМИ говорят, что новый аятолла ранен, в ноги, руку и плечо. Но если в Тегеране говорят, что ранения легкие, то на Западе речь идет даже об ампутации ног.
Дональд Трамп подтвердил ранения верховного лидера Ирана. Но о тяжести ранений не говорил.
Есть мнения, что Хаменеи-младший может быть в России. О тайной эвакуации проинформировало кувейтское издание Al-Jarida. Дмитрий Песков на вопрос о том, лечится ли Хаменеи в Москве, сказал, что не комментирует такое.