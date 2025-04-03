Понимает всю игру Путина: у Китая только одна цель в отношении России

Китай выразил готовность стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. Однако на самом деле Пекину не нужны мирные переговоры, его абсолютно полностью устраивает, чтобы российско-украинская война продолжалась в дальнейшем.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что китайцы просто играют в дипломатические игры.

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Почему Пекин заинтересован в существовании путинского режима?

Китай, по словам политтехнолога, преследует единственную цель – чтобы Путин в дальнейшем оставался у власти. Он отметил, что это очень важно для китайцев и они действительно являются сторонниками путинского режима, который ведет Россию к разорению.

Он позволяет Китаю делать все, что угодно. Поскольку режим осуществляет бессмысленные войны, в частности против Украины, то в это время Путин вынужден идти на поклон к китайцам и отдавать им все. Для них это идеальная ситуация,

– считает Шейтельман.

Если Путин будет у власти до 100 лет, Китай, со слов политтехнолога, еще заработает триллионы долларов и заберет себе за это время большую часть территории России. А то, что Китай сначала презентовал мирный план из 12 пунктов, а позже совместный план с Бразилией из 6 пунктов – попытка изображать из себя миротворца. Шейтельман заметил, что оба эти мирные планы "протухли" и сегодня мало кто вспомнит, что там было написано.

"Китайцы в этой истории последних трех лет наиболее прагматичные люди. Они понимают, что с Путиным не надо говорить о мире, зачем? Сначала Макрон и Шольц не понимали это, сейчас этого не осознает Трамп. Китай понимает всю игру Путина, поэтому думает, для чего ему в нее лезть?", – озвучил Шейтельман.

Отметим, ранее в СМИ распространили информацию, что Китай якобы обсуждал с ЕС возможность размещения своих миротворцев в Украине после достижения прекращения огня. Эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов озвучил, на каких условиях Пекин мог бы присоединиться к миротворческой миссии, а также оценил вероятность этого.