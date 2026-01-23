"Суверенитет – наша красная линия": премьер-министр Гренландии отреагировал на "сделку Трампа"

Премьер-министр Гренландии и премьер-министр Дании выразили свою позицию относительно "сделки Трампа". Оба отметили, что вопрос суверенитета Гренландии не может подлежать сомнениям.

Об этом заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции. Соответствующую информацию распространили в издании DR.

Читайте также Войны между США и НАТО не будет: какого соглашения смог добиться Трамп по Гренландии

Как Гренландия относится к "соглашению Трампа"?

Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя соглашение по Гренландии, отметил, что вопрос суверенитета острова, должен учитываться.

Он заявил, что не ознакомлен с деталями соглашения, которое 23 января объявил президент США Дональд Трамп. Однако, он отметил, над ней будет работать рабочая группа с представителями Дании и Гренландии.

Глава гренландского правительства отметил, что ну них есть "красные линии" будущих договоренностей. Речь идет о суверенитете острова и полезных ископаемых.

Об этом также заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Подчеркнув, что они не могут "вести переговоры по этому вопросу, поскольку это является частью базовых демократических ценностей".

В то же время и Нильсен, и Фредериксен согласились, что готовы к увеличению военного присутствия НАТО на острове.

Кроме того, Нильсен отметил, что риторика США в течение последних недель была неприемлемой.

Риторика была неприемлемой. Это повлияет на то, как мы будем думать друг о друге в будущем. Но, конечно, это трудно, когда каждый вечер слышишь угрозы. Представьте, как это было для гренландцев – ежедневно слышать, что кто-то хочет забрать твою свободу,

– сказал Йенс-Фредерик Нильсен.

И все же премьер надеется, что Гренландия с США снова смогут наладить хорошие отношения.

Премьер Дании сказала, что страны должны сотрудничать на основе взаимного уважения, без угроз друг другу. И поэтому верят, что удастся найти политическое решение в рамках демократии и того, как они сотрудничают как союзники.

Как меняется риторика Трампа по Гренландии?