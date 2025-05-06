США и йеменские хуситы договорились прекратить огонь при посредничестве Омана

Во вторник, 6 мая, Дональд Трамп объявил о прекращении американских бомбардировок хуситов в Йемене. Посредником в достижении соглашения с США выступил Оман.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Однако в заявлении Омана не было ни одного упоминания о нападениях хуситов на Израиль.

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Что известно о соглашении

В заявлении Омана как посредника говорится о том, что ни одна из сторон не будет атаковать другую, в частности американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

По словам Трампа, военные США немедленно прекратят бомбардировки позиций хуситов, поскольку те якобы "больше не хотят воевать".

Мы будем уважать это, мы прекратим бомбардировки. Они (хуситы – 24 Канал) капитулировали, но, что еще важнее, мы поверим им на слово,

– сказал президент США.

Напомним, 4 мая хуситы запустили баллистическую ракету на аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле. В ответ израильские ВВС атаковали портовый город Ходейда в Йемене.