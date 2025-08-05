6 августа в Польше пройдет инаугурация нового президента Польши Кароля Навроцкого. Правда, более половины опрошенных поляков не ожидают, что он станет хорошим главой страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос SW Research для Rzeczpospolita.

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Как поляки оценивают будущее президентство Навроцкого?

В целом положительные ожидания относительно Кароля Навроцкого у 33,8% опрошенных, 56,6% – ожидают, что новый президент будет посредственным, плохим или очень плохим:

14,1% считают, что он будет очень хорошим президентом,

19,7% – хорошим,

27% – средним,

11,2% – плохим,

18,4% – очень плохим.

Еще 9,6% респондентов не задумывались этим вопросом.

Люди в возрасте до 24 лет (46%) и те, кто имеет только начальное образование (47%), чаще, чем население в целом, ожидают среднего президентства. Респонденты с базовым профессиональным образованием (25%) – это группа, которая скорее всего предполагает очень хорошего президента. Очень плохого президентства вероятнее всего ожидают жители городов с населением от 200 до 499 тысяч человек (34%),

– прокомментировал вице-президент SW Research.

К слову, Украина ожидает визита Кароля Навроцкого после его инаугурации 6 августа.