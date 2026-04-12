Катар восстанавливает морское судоходство после длительных ограничений
- Катар возобновляет движение судов в своих территориальных водах с 12 апреля после месячных ограничений из-за угроз безопасности.
- Судоходство будет разрешено ежедневно с 6:00 до 18:00, без ограничений для рыболовецких судов, после остановки из-за атак на энергетическую инфраструктуру.
Министерство транспорта Катара объявило о полном восстановлении движения судов в территориальных водах страны с 12 апреля. Ограничения действовали более месяца из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе.
Однако движение рыболовецких судов остается ограниченным. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое было опубликовано в соцсети X.
Что известно о возобновлении судоходства в Катаре?
Министерство транспорта Катара сообщило о возобновлении морской навигации в территориальных водах страны, начиная с воскресенья, 12 апреля. Движение судов будет разрешено ежедневно с 6:00 до 18:00 по местному времени, тогда как для рыболовецких судов ограничений не установлено.
Решение приняли после почти месячной паузы в полноценном судоходстве, которая была связана с эскалацией ситуации с безопасностью в регионе. В частности, ранее Катар временно останавливал работу крупнейшего в мире завода по экспорту сжиженного природного газа после атак на энергетическую инфраструктуру.
Также из-за боевых действий судоходство в регионе, включая проход через Ормузский пролив, фактически было ограничено, что повлияло на работу катарских танкеров.
Доктор экономических наук и глава Advanter Group Андрей Длигач в разговоре с 24 Каналом рассказал, что США до сих пор не достигли желаемых результатов в конфликте с Ираном, а их партнеры на Ближнем Востоке стали заложниками этого. В ближайшие недели конфликт не закончится.
Мирные переговоры Ирана и США: что известно
В Исламабаде 11 апреля начались трёхсторонние переговоры между представителями США, Ирана и Пакистана, который выступает посредником в процессе диалога. Дилог длился десятки часов.
Как сообщает Al Jazeera, после длительных переговоров стороны перешли к обмену проектами соглашения, что указывает на согласование базовых принципов. Несмотря на разногласия по Ормузскому проливу, прекращения огня и санкций, общий тон переговоров оставался скорее положительным.
Вице-президент США Джей ди Вэнс сообщил, что переговоры между США и Ираном в Пакистане о прекращении войны провалились из-за несогласия Ирана отказаться от ядерной программы. Однако, США оставили возможность для дальнейших переговоров, хотя Иран не принял предложенные "гибкие условия".