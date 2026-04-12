Однако движение рыболовецких судов остается ограниченным. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое было опубликовано в соцсети X.

Что известно о возобновлении судоходства в Катаре?

Министерство транспорта Катара сообщило о возобновлении морской навигации в территориальных водах страны, начиная с воскресенья, 12 апреля. Движение судов будет разрешено ежедневно с 6:00 до 18:00 по местному времени, тогда как для рыболовецких судов ограничений не установлено.

Решение приняли после почти месячной паузы в полноценном судоходстве, которая была связана с эскалацией ситуации с безопасностью в регионе. В частности, ранее Катар временно останавливал работу крупнейшего в мире завода по экспорту сжиженного природного газа после атак на энергетическую инфраструктуру.

Также из-за боевых действий судоходство в регионе, включая проход через Ормузский пролив, фактически было ограничено, что повлияло на работу катарских танкеров.

Обратите внимание! Доктор экономических наук и глава Advanter Group Андрей Длигач в разговоре с 24 Каналом рассказал, что США до сих пор не достигли желаемых результатов в конфликте с Ираном, а их партнеры на Ближнем Востоке стали заложниками этого. В ближайшие недели конфликт не закончится.

