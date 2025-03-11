К сожалению, у Илона нет карт и костюма, – республиканец потроллил Маска после атаки на X

Республиканец Джек Кимбл иронично прокомментировал заявление Илона Маска о том, что к кибератаке на социальную сеть X якобы причастны IP-адреса из Украины. По его словам, у Маска сейчас нет "карт" для переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Кимбла на его странице в X.

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Кимбл ответил Маску троллингом

В своем саркастическом посте Джек Кимбл указал, что если Украина действительно атаковала X (бывший Twitter), как сказал Илон Маск, то это "очень серьезно".

Приглашаю Украину к переговорам со мной, чтобы мы могли принести мир в Twitter. К сожалению, Илон не имеет карт и костюма, поэтому мы ожидаем, что ему придется многое уступить,

– написал республиканец.

Этим сообщением Кимбл намекнул на спор Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля. Тогда одной из претензий к президенту Украины стало именно отсутствие костюма.

Напомним, ранее миллиардер Илон Маск заявил, что к масштабной кибератаке на соцсеть X могут быть причастны украинские IP-адреса. По его словам, целью атаки было вывести платформу из строя.

В то же время ответственность за нападение взяла на себя пропалестинская хакерская группировка Dark Storm Team, которая ранее атаковала сайты в США, Украине, ОАЭ и Израиле.