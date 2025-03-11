Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Кімбла на його сторінці в X.

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Кімбл відповів Маску тролінгом

У своєму саркастичному дописі Джек Кімбл вказав, що якщо Україна дійсно атакувала X (колишній Twitter), як сказав Ілон Маск, то це "дуже серйозно".

Запрошую Україну до переговорів зі мною, щоб ми могли принести мир у Twitter. На жаль, Ілон не має карт і костюма, тому ми очікуємо, що йому доведеться багато чим поступитися,

– написав республіканець.

Цим дописом Кімбл натякнув на суперечку Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Білому домі 28 лютого. Тоді однією з претензій до президента України стала саме відсутність костюма.

Нагадаємо, раніше мільярдер Ілон Маск заявив, що до масштабної кібератаки на соцмережу X можуть бути причетні українські IP-адреси. За його словами, атака мала на меті вивести платформу з ладу.

Водночас відповідальність за напад взяло на себе пропалестинське хакерське угруповання Dark Storm Team, яке раніше атакувало сайти в США, Україні, ОАЕ та Ізраїлі.