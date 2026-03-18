Получил почти 100% голосов: Ким Чен Ын снова победил на выборах в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил почти полную поддержку на парламентских выборах 2026 года. По официальным данным, правящая партия получила 99,93% голосов, тогда как лишь 0,07% избирателей высказались против.

В Северной Корее состоялись очередные "выборы" в Верховное народное собрание, которые в очередной раз продемонстрировали отсутствие реальной политической конкуренции. Об этом пишет The Sunday Guardian.

Что известно о выборах в КНДР?

Голосование прошло 15 марта – выбирали депутатов 15-го созыва парламента.

Правящая Трудовая партия Кореи и ее союзники получили 99,93% голосов, выиграв все 687 мест в Верховном народном собрании.

Как сообщает Yonhap News Agency, новоизбранный парламент вскоре соберется в Пхеньяне для утверждения ключевых кадровых решений и возможных изменений в конституцию. Ожидается, что Ким Чен Ын снова займет должность председателя Комиссии по государственным делам.

В издании отметили, что эти выборы отметились масштабными внутренними перестановками. В новом составе более 70% депутатов – новые лица. Эксперты считают, что это может свидетельствовать о попытке Ким Чен Ына усилить контроль над политической системой и заменить старые элиты на более лояльных.

Среди возможных ключевых фигур называют Чо Йон Вона, тогда как опытный функционер Чхве Рен Хэ не попал в парламент. Также мандаты получили Ким Ё Чжон и Чхве Сон Хуи.

Аналитики отмечают, что политическая система КНДР фактически исключает любую конкуренцию: кандидаты выдвигаются под полным контролем власти, а в округах обычно есть только один кандидат. Формально избиратели могут проголосовать "против", однако эта процедура не является тайной.

Ожидается, что новый парламент может рассмотреть изменения в конституцию. В частности, предполагают, что КНДР может официально объявить Южную враждебным государством, что станет значительным поворотом в политике.

В то же время сами "выборы" традиционно остаются лишь инструментом легитимизации решений руководства страны, а не реальным демократическим процессом.

