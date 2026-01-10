Мы не видели такого лидера со времен Авраама Линкольна, –Келлог о Зеленском

Кит Келлог познакомился с Владимиром Зеленским во время непростых и иногда напряженных переговоров. Спецпосланник отметил сходство украинского лидера с Дональдом Трампом в характере и подходе к медиа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью спецпосланника Трампа в Украине Кита Келлога для ITV News.

Что Кэллог сказал о Зеленском?

На интервью спецпосланник рассказал, что познакомился с Владимиром Зеленским во время нескольких напряженных переговоров, в частности в ходе скандального спора в Овальном кабинете в прошлом году. Впрочем, несмотря на непростые моменты, Келлог отметил сходство украинского президента с Дональдом Трампом.

Он упрямый. Он имеет свое мнение. Он не боится его высказывать. Он знает, как пользоваться СМИ. В США мы не видели такого лидера со времен Авраама Линкольна,

– описал Келлог Зеленского.

Как Трамп отреагировал на слова Келлога о Зеленском?