Мы не видели такого лидера со времен Авраама Линкольна, –Келлог о Зеленском
10 января, 21:21
Мы не видели такого лидера со времен Авраама Линкольна, –Келлог о Зеленском

Диана Подзигун

Кит Келлог познакомился с Владимиром Зеленским во время непростых и иногда напряженных переговоров. Спецпосланник отметил сходство украинского лидера с Дональдом Трампом в характере и подходе к медиа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью спецпосланника Трампа в Украине Кита Келлога для ITV News.

Что Кэллог сказал о Зеленском?

На интервью спецпосланник рассказал, что познакомился с Владимиром Зеленским во время нескольких напряженных переговоров, в частности в ходе скандального спора в Овальном кабинете в прошлом году. Впрочем, несмотря на непростые моменты, Келлог отметил сходство украинского президента с Дональдом Трампом.

Он упрямый. Он имеет свое мнение. Он не боится его высказывать. Он знает, как пользоваться СМИ. В США мы не видели такого лидера со времен Авраама Линкольна,
– описал Келлог Зеленского.

Как Трамп отреагировал на слова Келлога о Зеленском?

  • Ранее Кэллог написал в своем посте о президенте Украины Владимире Зеленском – как "упорного и мужественного лидера нации в состоянии войны". Впрочем перед тем Трамп заявлял, что украинский президент является "диктатором без выборов".

  • Поэтому Трамп резко отреагировал на позицию своего посланника. По словам собеседников The New York Times, рассказывая этот эпизод другим советникам, Трамп назвал Келлога "идиотом".

  • Также Келлог открыто отрицал ключевое предположение Трампа о слабости Украины и непобедимости России. А когда президент США повторил тезис, что Украина все равно потеряет территории, посланник перебил его: "Сэр, это бред. Россияне не непобедимы".