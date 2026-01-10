Ми не бачили такого лідера з часів Авраама Лінкольна, – Келлог про Зеленського
- Кіт Келлог відзначив схожість Зеленського з Трампом у характері та підході до медіа.
- Келлог описав Зеленського як впертого лідера, який вміє користуватися ЗМІ, порівнюючи його з Лінкольном.
Кіт Келлог познайомився із Володимиром Зеленським під час непростих та подекуди напружених перемовин. Спецпосланець відзначив схожість українського лідера з Дональдом Трампом у характері та підході до медіа.
Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпосланця Трампа в Україні Кіта Келлога для ITV News.
Дивіться також Трамп обізвав Келлога "ідіотом" після його слів, що Зеленський "борець і мужній", – NYT
Що Келлог сказав про Зеленського?
На інтерв'ю спецпосланець розповів, що познайомився із Володимиром Зеленським під час кількох напружених переговорів, зокрема у ході скандальної суперечки в Овальному кабінеті минулого року. Втім попри непрості моменти, Келлог наголосив на схожості українського президента з Дональдом Трампом.
Він впертий. Він має свою думку. Він не боїться її висловлювати. Він знає, як користуватися ЗМІ. У США ми не бачили такого лідера з часів Авраама Лінкольна,
– описав Келлог Зеленського.
Як Трамп відреагував на слова Келлога про Зеленського?
Раніше Келлог написав у своєму дописі про президента України Володимира Зеленського – як "завзятого і мужнього лідера нації у стані війни". Втім перед тим Трамп заявляв, що український президент є "диктатором без виборів".
Тож Трамп різко відреагував на позицію свого посланця. За словами співрозмовників The New York Times, переповідаючи цей епізод іншим радникам, Трамп назвав Келлога "ідіотом".
Також Келлог відкрито заперечив ключове припущення Трампа про слабкість України та непереможність Росії. А коли президент США повторив тезу, що Україна все одно втратить території, посланець перебив його: "Сер, це маячня. Росіяни не непереможні".