Ми не бачили такого лідера з часів Авраама Лінкольна, – Келлог про Зеленського

Кіт Келлог познайомився із Володимиром Зеленським під час непростих та подекуди напружених перемовин. Спецпосланець відзначив схожість українського лідера з Дональдом Трампом у характері та підході до медіа.

Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпосланця Трампа в Україні Кіта Келлога для ITV News.

Що Келлог сказав про Зеленського?

На інтерв'ю спецпосланець розповів, що познайомився із Володимиром Зеленським під час кількох напружених переговорів, зокрема у ході скандальної суперечки в Овальному кабінеті минулого року. Втім попри непрості моменти, Келлог наголосив на схожості українського президента з Дональдом Трампом.

Він впертий. Він має свою думку. Він не боїться її висловлювати. Він знає, як користуватися ЗМІ. У США ми не бачили такого лідера з часів Авраама Лінкольна,

– описав Келлог Зеленського.

Як Трамп відреагував на слова Келлога про Зеленського?