Геополітика Америка Ми не бачили такого лідера з часів Авраама Лінкольна, – Келлог про Зеленського
10 січня, 21:21
2

Ми не бачили такого лідера з часів Авраама Лінкольна, – Келлог про Зеленського

Діана Подзігун
Основні тези
  • Кіт Келлог відзначив схожість Зеленського з Трампом у характері та підході до медіа.
  • Келлог описав Зеленського як впертого лідера, який вміє користуватися ЗМІ, порівнюючи його з Лінкольном.

Кіт Келлог познайомився із Володимиром Зеленським під час непростих та подекуди напружених перемовин. Спецпосланець відзначив схожість українського лідера з Дональдом Трампом у характері та підході до медіа.

Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпосланця Трампа в Україні Кіта Келлога для ITV News.

Що Келлог сказав про Зеленського?

На інтерв'ю спецпосланець розповів, що познайомився із Володимиром Зеленським під час кількох напружених переговорів, зокрема у ході скандальної суперечки в Овальному кабінеті минулого року. Втім попри непрості моменти, Келлог наголосив на схожості українського президента з Дональдом Трампом.

Він впертий. Він має свою думку. Він не боїться її висловлювати. Він знає, як користуватися ЗМІ. У США ми не бачили такого лідера з часів Авраама Лінкольна,
– описав Келлог Зеленського. 

Як Трамп відреагував на слова Келлога про Зеленського?

  • Раніше Келлог написав у своєму дописі про президента України Володимира Зеленського – як "завзятого і мужнього лідера нації у стані війни". Втім перед тим Трамп заявляв, що український президент є "диктатором без виборів".

  • Тож Трамп різко відреагував на позицію свого посланця. За словами співрозмовників The New York Times, переповідаючи цей епізод іншим радникам, Трамп назвав Келлога "ідіотом".

  • Також Келлог відкрито заперечив ключове припущення Трампа про слабкість України та непереможність Росії. А коли президент США повторив тезу, що Україна все одно втратить території, посланець перебив його: "Сер, це маячня. Росіяни не непереможні".