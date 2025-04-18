Пекин ответил на обвинения Зеленского относительно поставок оружия России

17 апреля на брифинге президент Зеленский сообщил, что по данным украинской разведки, Китай поставляет России порох и артиллерию. В Пекине прокомментировали обвинения Киева.

Так, 18 апреля МИД Китая назвал обвинения со стороны Зеленского "безосновательными", передает 24 Канал со ссылкой на Global Times.

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Что говорят в Пекине

Так, представитель китайского дипломатического ведомства Линь Цзянь заверил, что Пекин, мол, никогда не предоставлял летального оружия любой стороне в войне России против Украины.

К слову, недавно украинские защитники впервые взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне оккупантов. Это произошло во время боев в Донецкой области. Вскоре пленные китайцы дали большую пресс-конференцию, во время которой рассказали, как оказались в рядах российской армии.

Между тем Киев владеет информацией об участии нескольких сотен граждан Китая в войне на стороне России против Украины.