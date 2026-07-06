"Чистая клевета": Китай утверждает, что якобы не причастен к подготовке российских военных

Китай опроверг сообщения о подготовке россиян к участию в войне против Украины и назвал подобные заявления "безосновательными и чисто клеветническими".

Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

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Как в Китае комментируют учения российских оккупантов?

Во время пресс-конференции 6 июля журналист немецкого информационного агентства Deutsche Presse-Agentur задал вопрос об учениях российских солдат в Китае.

В прошлый четверг посла Китая в Германии вызвали в Министерство иностранных дел Германии на экстренную встречу. МИД Германии заявил, что темой встречи стали сообщения об учениях российских солдат в Китае. Каков комментарий Министерства иностранных дел по этому поводу? Какое влияние окажет эта встреча на китайско-немецкие отношения?

– спросил он.

В ответ Мао Нин заявила, что в ходе встречи дипломаты якобы "обменялись мнениями по поводу китайско-немецких отношений и вопросов, представляющих общий интерес".

Что касается упомянутых вами сообщений, вызывающих обеспокоенность Германии, мы уже четко заявили, что эти сообщения являются безосновательными и чистой клеветой,

– добавила пресс-секретарь МИД Китая.

Дипломатка также, как уже стало традицией, добавила, что Китай всегда придерживался "объективной и беспристрастной позиции", стремился к политическому урегулированию так называемого "украинского кризиса" и настаивал на продвижении мирных переговоров.

Напомним, на днях агентство Reuters сообщило, что Россия и Китай в ноябре 2025 года провели закрытые совместные военные учения на одном из объектов в Пекине. В учениях принимали участие представители вооруженных сил России и Китая, в частности, по меньшей мере четверо генералов из двух стран.

По данным журналистов, проведение учений лично одобрил министр обороны России Андрей Белоусов.

Впоследствии верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС подтвердил факт подготовки китайскими военными российских солдат к боевым действиям в Украине.