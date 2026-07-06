Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

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Як у Китаї коментують навчання російських окупантів?

Під час пресконференції 6 липня журналіст німецького інформаційного агентства Deutsche Presse-Agentur поставив запитання про навчання російських солдатів у Китаї.

Минулого четверга посла Китаю в Німеччині викликали до Міністерства закордонних справ Німеччини на екстрену зустріч. МЗС Німеччини заявило, що темою зустрічі були повідомлення про навчання російських солдатів у Китаї. Який коментар Міністерства закордонних справ з цього приводу? Який вплив матиме ця зустріч на китайсько-німецькі відносини?

– запитав він.

У відповідь Мао Нін заявила, що під час зустрічі дипломати нібито "обмінялися думками щодо китайсько-німецьких відносин та питань, що викликають спільний інтерес".

Що стосується згаданих вами повідомлень, які викликають стурбованість Німеччини, ми вже чітко заявили, що ці повідомлення є безпідставними і чистим наклепом,

– додала речниця МЗС Китаю.

Дипломатка також вже традиційно додала, що Китай завжди дотримувався "об'єктивної та неупередженої позиції", прагнув політичного вирішення так званої "українскої кризи" та наполягав на просуванні мирних переговорів.

Нагадаємо, днями агентство Reuters повідомило, що Росія та Китай у листопаді 2025 року провели закриті спільні військові навчання на одному з об'єктів у Пекіні. У навчаннях брали участь представники збройних сил Росії та Китаю, зокрема щонайменше четверо генералів із двох країн.

За даними журналістів, проведення навчань особисто схвалив міністр оборони Росії Андрій Білоусов.

Згодом верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС підтвердив факт підготовки китайськими військовими російських солдатів для бойових дій в Україні.