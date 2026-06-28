Про це повідомили в Bloomberg.

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Як Росія проводила патрулювання з Китаєм?

У виданні заявили, що так Пекін і Москва демонструють "зближення" та "поглиблення військової співпраці" на тлі глобальних геополітичних змін.

У Пекіні зазначили, що мета місії – показати "рішучість і здатність" обох країн разом "захищати мир" та стабільність у регіоні. Жодних деталей про кількість літаків чи точні маршрути китайське відомство не розкрило. Відомо лише, що попереднє патрулювання пройшло у грудні 2025 року.

Маневри відбуваються на тлі активного зближення двох країн. Наприкінці травня 2026 року Володимир Путін відвідав Китай – лише за кілька днів після того, як у Пекіні побував президент США Дональд Трамп.

Під час травневих перемовин сторони підписали близько двадцяти угод. Зокрема, заяву про зміцнення партнерства та стратегічної взаємодії.

Лідер КНР Сі Цзіньпін тоді заявив, що відносини країн вийшли на новий рівень і стали "ключовою константою" на тлі змін у світі. Крім того, Москва оголосила про спільні енергетичні проєкти та інші нерозкриті ініціативи.

Що ще відомо про відносини між Пекіном та Москвою?

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що Росія шукає альтернативи співпраці з Китаєм, намагаючись посилити свої технологічні та інвестиційні можливості.

Натомість Пекін розглядає Москву як "ресурсну базу" і використовує її для розширення власного геополітичного впливу. За словами Желіховського, Путін усвідомлює, що Пекін може надати йому усе, що необхідно, принаймні на цьому етапі.

Також раніше Брюссель звинувачував Пекін у посиленні військової співпраці з Москвою. Своєю чергою, КНР відкинули будь-які звинувачення. У травні 2026 року агентство Reuters повідомило, що китайці таємно навчали близько 200 російських військових. Деякі з них після цього відправились в Україну.