Об этом сообщили в Bloomberg.

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Как Россия проводила патрулирование совместно с Китаем?

В издании заявили, что таким образом Пекин и Москва демонстрируют "сближение" и "углубление военного сотрудничества" на фоне глобальных геополитических изменений.

В Пекине отметили, что цель миссии – продемонстрировать "решимость и способность" обеих стран совместно "защищать мир" и стабильность в регионе. Никаких подробностей о количестве самолетов или точных маршрутах китайское ведомство не раскрыло. Известно лишь, что предыдущее патрулирование состоялось в декабре 2025 года.

Маневры проходят на фоне активного сближения двух стран. В конце мая 2026 года Владимир Путин посетил Китай – всего через несколько дней после того, как в Пекине побывал президент США Дональд Трамп.

В ходе майских переговоров стороны подписали около двадцати соглашений. В частности, заявление об укреплении партнерства и стратегического взаимодействия.

Лидер КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что отношения стран вышли на новый уровень и стали "ключевой константой" на фоне изменений в мире. Кроме того, Москва объявила о совместных энергетических проектах и других нераскрытых инициативах.

Что еще известно об отношениях между Пекином и Москвой?

Кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что Россия ищет альтернативы сотрудничеству с Китаем, пытаясь усилить свои технологические и инвестиционные возможности.

В свою очередь Пекин рассматривает Москву как "ресурсную базу" и использует её для расширения собственного геополитического влияния. По словам Желиховского, Путин осознаёт, что Пекин может предоставить ему всё необходимое, по крайней мере на данном этапе.

Также ранее Брюссель обвинял Пекин в укреплении военного сотрудничества с Москвой. В свою очередь, КНР отвергла любые обвинения. В мае 2026 года агентство Reuters сообщило, что китайцы тайно обучали около 200 российских военных. Некоторые из них после этого отправились в Украину.