Китай не хочет поражения России: экс-генерал США Ходжес объяснил, почему китайцы воюют на стороне России

Участие граждан Китая в войне на стороне России не вызывает большого удивления, учитывая геополитические интересы Пекина. Экс-командующий Сухопутными силами США рассказал, какие цели преследует Пекин.

По его словам, Китай не желает поражения России в войне против Украины, поскольку это нарушит его собственные стратегические планы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Почему Китай закрывает глаза на участие его граждан в войне в Украине

"Китай действительно имеет интерес в том, как разворачиваются события. И я не думаю, что они имеют какую-то особую привязанность к России, но они имеют привязанность к российской нефти и газу. И они хотят иметь возможность передвигаться через Арктику. Поэтому я думаю, что они предпочитают иметь статус-кво с Россией, а не крах российского или путинского режима", – говорит Ходжес.

Он воздержался от точного определения масштабов участия китайских граждан в боевых действиях на стороне РФ, предположив, что это могут быть как отдельные добровольцы, так и более крупные группы.

"Я не знаю. Возможно, их тысячи. Мы просто об этом еще не знаем. Я имею в виду, что, как всегда бывает в таких войнах, люди из других стран присоединяются к одной из сторон по разным причинам. Так же, как и много европейцев, даже американцев, которые воюют на стороне Украины. Есть солдаты из Беларуси, которые воюют с Украиной против России. (...) Но что более важно – я думаю, это то, что Китай оказывает материальную поддержку России, что позволяет им продолжать воевать", – заявил экс-генерал.

Бывший командующий также обратил внимание на странную экономическую политику нынешней администрации США: Дональд Трамп ввел пошлины против китайских товаров, но не сделал ничего подобного в отношении российских.

"Образовался этот странный треугольник: Китай помогает России, администрация Трампа оказывает большое давление на Китай, но не давит на Россию. По моему мнению, это свидетельствует о том, что администрация Трампа не имеет последовательной стратегии или не заинтересована в том, чтобы помочь Украине победить Россию. Я не могу разглядеть, какая на самом деле стратегия", – признает Ходжес.