Кэллог отреагировал на шутки украинцев о нем, как "спасительном коте"
- Кот Келлог встретился с Владимиром Зеленским в Киеве, где президент пошутил о его "чудодейственной" силе как "ПВО".
- Украинцы шутят о "чудодейственной силе" Келлога и просят его не возвращаться в США, на что Келлог отреагировал шуткой о своем имени.
Россия воздерживается от массированных обстрелов, когда Кит Келлог находится в Украине с визитом. Владимир Зеленский пошутил, что спецпредставитель Трампа – не хуже "ПВО", чем Patriot.
12 сентября Кит Кэллог встретился с Владимиром Зеленским в Киеве. Во время совместной пресс-конференции президент отметил, что когда американский генерал находится в украинской столице, ее жители могут хоть немного выспаться. Глава государства даже предложил предоставить Келлогу гражданство и квартиру в Украине, если это остановит массированные удары России, передает 24 Канал.
Как Кэллог реагирует на шутки украинцев?
Зеленский отметил, что с другими иностранными представителями так не работает. Когда в Киеве, например, был генсек ООН, Путин показательно атаковал город не только дронами, но и ракетами.
Украинцы не отстают от своего президента и тоже шутят на тему "чудодейственной силы" Келлога и просят генерала не возвращаться в США.
Спецпредставитель Трамп отреагировал на роль, которой его удостоили в Украине. Он заметил, что его имя на украинском звучит как "кот". Это животное является символом безопасности и защиты.
Когда "Кот" посещает Украину, Россия приостанавливает удары по гражданским, даря несколько ночей мира. Мира, который сильная Америка предлагает другим нациям,
– написал Кэллог в посте в соцсети "Х".
Келлог с главой ГУР Будановым возле памятника коту / Фото со страницы спецпредставителя Трампа
Обратите внимание! Когда Кот Келлог приезжал в Украину на День Независимости, местные жители настолько тепло его приняли, что посольству США пришлось предоставить спецпредставителю Трампа дополнительную охрану.
Какие последние заявления Кита Келлога о войне в Украине?
- Кит Келлог раскритиковал самую массированную атаку России на Украину 7 сентября. Он назвал ее сигналом о том, что Москва не намерена завершать войну.
- Россияне не захотели видеть Кэллога на саммите Путина и Трампа в Аляске из-за его симпатии к Украине.
- Генерал в отставке во время одного из визитов в Киев отметил важности морального духа украинских воинов в войне против России. Келлог подчеркнул, что личное общение с украинскими солдатами является более убедительным, чем официальные отчеты.