Россия воздерживается от массированных обстрелов, когда Кит Келлог находится в Украине с визитом. Владимир Зеленский пошутил, что спецпредставитель Трампа – не хуже "ПВО", чем Patriot.

12 сентября Кит Кэллог встретился с Владимиром Зеленским в Киеве. Во время совместной пресс-конференции президент отметил, что когда американский генерал находится в украинской столице, ее жители могут хоть немного выспаться. Глава государства даже предложил предоставить Келлогу гражданство и квартиру в Украине, если это остановит массированные удары России, передает 24 Канал.

Как Кэллог реагирует на шутки украинцев?

Зеленский отметил, что с другими иностранными представителями так не работает. Когда в Киеве, например, был генсек ООН, Путин показательно атаковал город не только дронами, но и ракетами.

Украинцы не отстают от своего президента и тоже шутят на тему "чудодейственной силы" Келлога и просят генерала не возвращаться в США.

Спецпредставитель Трамп отреагировал на роль, которой его удостоили в Украине. Он заметил, что его имя на украинском звучит как "кот". Это животное является символом безопасности и защиты.

Когда "Кот" посещает Украину, Россия приостанавливает удары по гражданским, даря несколько ночей мира. Мира, который сильная Америка предлагает другим нациям,

– написал Кэллог в посте в соцсети "Х".

Келлог с главой ГУР Будановым возле памятника коту / Фото со страницы спецпредставителя Трампа

Обратите внимание! Когда Кот Келлог приезжал в Украину на День Независимости, местные жители настолько тепло его приняли, что посольству США пришлось предоставить спецпредставителю Трампа дополнительную охрану.

Какие последние заявления Кита Келлога о войне в Украине?