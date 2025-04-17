Кит Келлог встретился с Ермаком и Умеровым в Париже

17 апреля украинская делегация находится в Париже, где проводит двусторонние и многосторонние встречи с представителями государств из "Коалиции решительных", а также американцами. Известно, что к обсуждению войны в Украине во французской столице присоединился Кит Келлог.

Так, вечером спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог сделал пост в соцсети "Х" по поводу встреч в Париже, передает 24 Канал.

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Келлог о встрече в Париже

Чиновник отметил, что он рад находиться в столице Франции вместе с руководителем Офиса президента Украины и главой Минобороны Рустемом Умеровым.

Келлог подчеркнул, что в Елисейском дворце проходят "очень плодотворные встречи" по усилиям по прекращению войны между Украиной и Россией".

Напомним, ранее 17 апреля уже состоялись встречи украинской делегации с представителями Франции, Британии и Германии, на которых обсудили пути к справедливому миру, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины.

Также президент Зеленский анонсировал переговоры украинцев со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом. Последний вместе с госсекретарем США Рубио тоже прибыли во Францию.