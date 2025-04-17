На брифинге 17 апреля президент Зеленский подтвердил, что украинцы встретятся с представителем Трампа Уиткоффом, передает 24 Канал.

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Встреча в Париже

Сегодня в Париж прибыла украинская делегация в составе главы МИД Сибиги, главы Минобороны Умерова и руководителя Офиса президента Ермака. Также позже во французскую столицу прибыли представители США – спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Высокопоставленные чиновники США уже беседовали с Эммануэлем Макроном о войне в Украине.

Владимир Зеленский рассказал, что в Париже проходят многосторонние и двусторонние переговоры на уровне советников по нацбезопасности, министров обороны и министров иностранных дел 4 стран: Украины, Франции, Британии и Германии.

"Будет встреча всех вместе, включая представителя США, господина Уиткоффа", – добавил президент.