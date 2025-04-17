Так, увечері спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог зробив допис у соцмережі "Х" з приводу зустрічей у Парижі, передає 24 Канал.

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Келлог про зустріч у Парижі

Чиновник зазначив, що він радий перебувати у столиці Франції разом з керівником Офісу президента України та очільником Міноборони Рустемом Умєровим.

Келлог наголосив, що в Єлисейському палаці відбуваються "дуже плідні зустрічі" щодо зусиль із припинення війни між Україною та Росією".

Нагадаємо, що раніше 17 квітня вже відбулися зустрічі української делегації з представниками Франції, Британії та Німеччини, на яких обговорили шляхи до справедливого миру, багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України.

Також президент Зеленський анонсував переговори українців із спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Останній разом із держсекретарем США Рубіо теж прибули до Франції.