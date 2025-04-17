За його словами, цей ракетний удар росіян був навмисним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента.

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Що сказав Зеленський щодо ударів по мирному населенню

Насамперед глава держави заявив, що російські удари по мирних жителях України є вбивством.

Ми цілимось в цю людину. Хотіли в дитину, а попали в її матір. Вибачте, це вбивство. І цей удар ішов сюди, в центр, він не йшов на фронт,

– пояснює Зеленський.

Він зазначає, що не варто вірити в історії росіян про те, що вони б'ють по фронту, а удари по цивільних є "помилкою". Президент пояснює, що не можна знайти виправдання для людини, яка завдала ракетного удару по центру міста.

Зеленський підкреслює, що Суми обстріляли не однією ракетою, що вже не може свідчити про так звану "помилку" російських окупантів. А також додає, що росіяни навмисно застосовують для ударів по цивільних касетні боєприпаси, щоб знищити якомога більше людей.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Сум загинули 36 осіб, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Також унаслідок атаки постраждало 125 осіб, серед яких – 18 дітей.