Угроза удвоилась за 5 лет: Ким Чен Ын представил новый ядерный объект

Лидер Северной Кореи продолжает расширять ядерный арсенал страны. Ким Чен Ын представил "новый объект по производству ядерных материалов".

Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно об усилении ядерных мощностей КНДР?

Ким 3 июня посетил, как утверждают северокорейские СМИ, новый завод по производству ядерных материалов. Его местоположение скрывают.

Аналитики заявили, что он может быть частью комплекса Йонбен – ключевого элемента ядерной программы КНДР.

На фотографиях, опубликованных Центральным информационным агентством Кореи, Ким осматривает, вероятно, установку по обогащению урана.

Как пишет Bloomberg, это сообщение появилось на фоне попыток администрации Трампа продолжить мирные переговоры с Тегераном, даже несмотря на то, что США и Иран обменялись ударами в течение последних нескольких дней.

Напряженность на Ближнем Востоке побудила США перебросить некоторые военные ресурсы в этот регион из Азиатско-Тихоокеанского региона за последние месяцы.

Также о новом ядерном заводе заговорили на фоне спекуляций о том, что президент Китая Си Цзиньпин может посетить Пхеньян.

Когда Си в последний раз посещал Северную Корею в 2019 году, президент Китая сказал Киму, что мир хочет, чтобы он достиг прогресса в ядерных переговорах с США.

Сам Ким встречался с Трампом трижды в течение первого срока американского президента, но последнему так и не удалось убедить северокорейского лидера сократить свою ядерную программу.

А теперь, согласно сообщению Центрального агентства национальных новостей, Ким заявил, что производственные мощности Северной Кореи по производству ядерных материалов оружейного класса выросли более чем вдвое за последние 5 лет.

В МАГАТЭ ранее в этом году уже предупреждали, что КНДР значительно увеличила свои возможности по производству ядерного оружия и активизировала деятельность на ключевых объектах.

Поскольку ядерные амбиции Ирана фактически ограничиваются, Северная Корея, похоже, настроена подчеркнуть, что она уже фактически является ядерной державой,

– заметил Ян Му Джин, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле.

К слову, на фоне постоянных угроз Южная Корея планирует строительство своего первой атомной подводной лодки.

Правда, она не будет иметь ядерного оружия. Просто ядерные силовые установки имеет преимущества над обычными дизель-электрическими.