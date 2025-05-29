КНДР поставила России более 20 тысяч контейнеров с военными грузами, – МИД Южной Кореи

С сентября 2023 года Северная Корея поставила в Россию более 20 000 контейнеров с военными грузами. Этого достаточно для оснащения 3 полных бригад.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap News. В четверг, 29 мая, Министерство иностранных дел Южной Кореи опубликовало соответствующий мониторинговый отчет.

Смотрите также Чтобы не сдались в плен ВСУ: командиры КНДР казнили своих подчиненных, – СМИ

Что известно о поставках оружия

В этих контейнерах были около 9 миллионов артиллерийских снарядов и боеприпасов для реактивных систем залпового огня, более 100 баллистических ракет и более 200 единиц тяжелой артиллерии, а также противотанковые управляемые ракеты и реактивные снаряды.

Для передачи оружия в ноябре – декабре 2023 года использовали и российские транспортные военные самолеты – 3 Ил-76 и 3 Ан-124.

Кроме того, в 2024 году КНДР отправила в Россию более 11 000 военных, а недавно – еще 3 000 солдат. Они прошли подготовку по противодействию артиллерийским беспилотникам и базовым пехотным операциям у российских военных.

Также около 8 000 северокорейских рабочих поставили в Россию для работы в строительстве, ИТ и других секторах, что является нарушением международных санкций, которые запрещают трудоустройство граждан Северной Кореи за рубежом.

Напомним, ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко говорил 6 миллионов северокорейских снарядов, которые Россия получила с начала полномасштабного вторжения.

Более того, прошлом году в страну-агрессора отправили 13,8 тысячи рабочих из КНДР – для сельского хозяйства, строительства домов и дорог, а также специалистов с соответствующим образованием для предприятий ВПК, в частности самолетостроения.