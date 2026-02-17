Новые кварталы вместо живых сыновей: КНДР монетизирует союз с Россией, – Reuters

В столице КНДР пафосно открыли новый жилой массив для семей военных, погибших во время "зарубежных операций". В церемонии лично принял участие Ким Чен Ын, пытаясь подать массовые потери как проявление героизма.

Россия продолжает использовать Северную Корею для войны в Украине. Об этом пишет Reuters.

Что известно об открытии нового жилья в КНДР для погибших?

В Пхеньяне открыли новый элитный жилой район для семей военных КНДР, которые не вернулись из так называемых "зарубежных операций".

Во время церемонии Ким Чен Ын заявил, что новые дома должны символизировать "дух и жертву" погибших солдат и позволить их семьям гордиться потерями. В то же время западные источники отмечают, что речь идет о военных, которых Пхеньян отправлял на сторону России в войне против Украины.

По оценкам разведок, в Россию могли направить около 14 тысяч северокорейских военных, из которых более 6 тысяч уже погибли. Зато режим Кима получает финансовые транши и технологии, которые используют, в частности, для показательных проектов в столице.

В СМИ отмечают, что открытие района является частью масштабной пропагандистской кампании накануне девятого съезда Трудовой партии Кореи. Таким образом власти КНДР пытаются продемонстрировать внутренний "успех" стратегического партнерства с Москвой, скрывая реальную цену этого союза.

Что известно о сотрудничестве КНДР и России?