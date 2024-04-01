"Коалиция желающих" и 800 миллиардов на оружие: какая роль Украины в архитектуре безопасности ЕС

В марте 2025 года ЕС объявил ряд амбициозных инициатив по безопасности, которые в случае успешной реализации значительно разовьют архитектуру европейской безопасности вне механизмов НАТО. Что более важно – прямо или косвенно они будут способствовать укреплению безопасности Украины.

Хотя ЕС не впервые прибегает к переосмыслению своей обороноспособности и громко объявлял о своих новых планах по безопасности, их реализация оставляла желать лучшего. Однако, похоже, что российско-украинская война и политика администрации Трампа все-таки сдвинули камень, а Европа поставила себе задачу стать более самостоятельной и способной в аспекте безопасности.

Среди ключевых новаций: создание специального формата поддержки Украины под названием "Коалиция желающих", презентация масштабного плана перевооружения Европы на сумму до 800 миллиардов евро, а также обнародование Белой книги "Европейская оборонная готовность 2030" (White Paper for European Defence Readiness 2030). Подробнее об этом и другом читайте в материале 24 Канала.

Более желающий "Рамштайн": что известно о "Коалиции желающих" для помощи Украине

Новый формат безопасности, известный как "Коалиция желающих", возник в ответ на потребность рассмотреть потенциальные гарантии безопасности для Украины после завершения боевых действий. 27 марта в Париже состоялся уже третий саммит этой коалиции с участием лидеров почти 30 государств, руководства ЕС и НАТО.

Формат является межгосударственным и добровольным: к нему присоединились большинство европейских стран (в том числе и не члены ЕС, например Великобритания, Норвегия, Турция), тогда как Соединенные Штаты воздержались от прямого участия.

Инициаторами выступили Франция и Великобритания – две ядерные державы Европы, которые взяли на себя роль "солидеров" коалиции. Впервые об идее такого объединения заявил британский премьер Кир Стармер в начале марта, и с тех пор Париж и Лондон совместно мобилизовали союзников для поддержки Украины вне формальных структур НАТО или ЕС.

Важно понимать, что коалиция не является оборонным союзом с юридически обязывающим договором, вместо этого это политическая платформа для координации военной помощи и выработки совместных решений по безопасности. Иначе говоря, механизм взаимодействия, который очень напоминает Контактную группу по обороне Украины – так называемый формат "Рамштайна".

На парижском саммите участники подтвердили готовность и в дальнейшем усиливать украинскую армию – фактически строить ее как "краеугольный камень" будущей безопасности Украины. Была достигнута договоренность о:

новых пакетах оборонной помощи;

расширении доступа Украины к разведданным и спутниковым наблюдениям;

предоставлении боеприпасов со складов союзников;

а также об инвестициях в производство украинских дронов и ракет.

Важно! Коалиция должна действовать по принципу гибкого участия: для принятия решений не нужен консенсус всех членов, что повышает эффективность и скорость действий.



Это существенное отличие от подхода ЕС, где в вопросах безопасности традиционно требовалось единодушие – теперь группа более решительных стран может двигаться вперед, не тратя время на убеждение скептиков, чтобы разблокировать решение.



Встреча в формате "Коалиции желающих" для помощи Украине в Париже / Фото ОП

Кроме немедленной помощи, коалиция обсуждает и долгосрочные механизмы обеспечения безопасности Украины после войны. Ключевая идея – создание так называемых "Сил гарантирования" (reassurance force), куда вошли бы подразделения разных стран-союзников. Эта многонациональная "сила уверенности" могла бы быть развернута для сдерживания новой агрессии России в случае заключения перемирия или мирного соглашения.

Формат ее реализации еще дискутируется: Франция и Великобритания предложили рассматривать даже базирование ограниченного контингента в Украине, хотя ряд партнеров относится к этому довольно осторожно). К примеру, Италия прямо заявила, что не планирует отправлять свои войска .

. Один из компромиссных сценариев – размещение сил сдерживания в соседних с Украиной странах (Польша, Румыния и т.д.) или же предоставление коалицией других средств безопасности: кораблей в Черном море, патрулирования воздуха, разведки, киберзащиты.

Макрон подчеркнул, что говорится не о замене украинской армии, а о ее дополнении: будущая миссия будет иметь скорее характер поддержки и сдерживания потенциальной агрессии. Важно, что без активной поддержки США и НАТО такой формат гарантий может иметь ограниченное влияние – сами участники коалиции признают, что нужна "прочная поддержка США" для успеха инициативы.

Коалиция пока не оформлена юридически – ее решения носят характер исключительно политических обязательств. Однако сам факт объединения такого количества государств (кроме членов ЕС и НАТО, к обсуждениям присоединились Канада, Австралия, Новая Зеландия, Турция и другие) придает инициативе значительный вес.

Это сигнал, что Европа готова взять большую ответственность за безопасность на континенте, особенно когда Трамп планирует самоустраниться от вопросов европейской безопасности.

План перевооружения ЕС на 800 миллиардов: что за инициатива ReArm Europe

Весной 2025 года Еврокомиссия сделала беспрецедентное предложение существенного наращивания военных возможностей Европы – план ReArm Europe: Readiness 2030 (буквально – "Перевооружить Европу: Готовность 2030").

Это комплексный финансово-индустриальный пакет, призванный устранить критические пробелы в обороне ЕС и обеспечить уровень готовности, достаточный для самостоятельной защиты континента, что отмечается в Белой книге "Европейская оборонная готовность 2030". По оценкам Еврокомиссии, реализация плана может мобилизовать до 800 миллиардов евро инвестиций в оборону в течение следующих нескольких лет). Фактически речь идет о "стратегии резкого увеличения европейских оборонных расходов", необходимой после десятилетий недофинансирования армий во многих странах ЕС.

Главная цель ReArm Europe – дать странам-членам финансовые инструменты для быстрого перевооружения по приоритетным направлениям. Европейская служба внешних действий определила 7 ключевых сфер, где нужно усилиться в первую очередь:

противовоздушная и противоракетная оборона;

артиллерийские системы дальнего действия;

запасы боеприпасов и ракет (и способности к их быстрому пополнению);

беспилотники и системы борьбы с дронами;

военная мобильность (транспортировка войск и техники по Европе);

новейшие технологии – искусственный интеллект, квантовые технологии, кибер- и электронная борьба;

а также стратегические средства поддержки – авиатранспорт, дозаправка, флот, космические активы и защита инфраструктуры.



Механики ВВС Франции проверяют самолет Mirage 2000 на авиабазе Эмари / Фото Еврокомиссии

По сути, эти направления отражают уроки российско-украинской войны, что наглядно показала недостаток у Европы ПВО, дальнобойных ракет и, банально, снарядов. Поэтому ReArm имеет целью инвестировать именно в эти мощности. Отдельно отмечается необходимость срочно нарастить помощь Украине вооружениями – фактически осуществить скачок в поставках, чтобы Украина могла переломить ход войны и диктовать условия мира.

С одной стороны такая риторика звучит еще с начала полномасштабной войны, но с другой – поддержка Украины теперь интегрирована в план перевооружения Европы. Фактически инвестиции в безопасность Украины рассматриваются как инвестиции в безопасность всего континента.

Обратите внимание! Учитывая разный экономический потенциал стран ЕС и высокий уровень их задолженности, Еврокомиссия предлагает гибкие финансовые механизмы для достижения амбициозных показателей расходов.



Security Action for Europe (SAFE) – новый совместный финансовый инструмент, который должен аккумулировать 150 миллиардов евро через выпуск долговых обязательств под гарантии бюджета ЕС. Привлеченные средства будут направляться на льготные долгосрочные кредиты для стран-членов с целью совместных оборонных закупок (особенно по приоритетным критическим направлениям – от боеприпасов до киберсредств).

При этом вводятся требования "покупать европейское": закупленная техника должна быть произведена в ЕС, Украине или странах Европейской ассоциации свободной торговли и содержать не менее 65% компонентов местного происхождения. Такой подход призван поддержать именно европейский оборонно-промышленный комплекс, уменьшая зависимость от импорта вооружений из-за пределов ЕС, прежде всего из США.

Кроме SAFE, Еврокомиссия предложила на 2025 – 2028 годы ослабить бюджетные ограничения для оборонных расходов – активировать исключения (на английском – escape clause) в рамках Пакта Стабильности и Роста ЕС, чтобы страны могли временно превышать дефицит ради инвестиций в армию. По оценкам, это позволит правительствам высвободить дополнительно около 650 миллиардов евро на оборону на национальном уровне .

. Еще один компонент – привлечение частного капитала через Европейский инвестиционный банк и другие программы (в частности "Союз сбережений и инвестиций") для финансирования оборонных проектов.

Суммарно все эти меры и дают тот потенциальный объем в 800 миллиардов евро, что часто приводится как размер "пакета перевооружения". Важно понимать, что эта сумма не является единственным фондом ЕС, а скорее верхним пределом общих инвестиций, которые план предусматривает стимулировать, объединяя ресурсы Евросоюза, стран-членов и частного сектора.

План ReArm тесно связан с развитием европейской оборонной промышленной базы. Еврокомиссия подчеркивает: совместные закупки и прогнозируемый спрос позволят европейским производителям увеличить производство, достичь экономии масштаба и инвестировать в новые технологии.

Одна из задач – привлечь в оборонный сектор новых игроков, стартапы и инновационные фирмы, в частности в области искусственного интеллекта, робототехники, космоса. И это прекрасная возможность для украинских производителей!

План также опирается на уроки украинского ВПК. Невероятно быстрая разработка и применение дронов, наземных роботов, систем РЭБ в условиях войны служат источником инноваций, которые Европа стремится перенять. Поэтому Украину смогут привлекать к европейским оборонным проектам, а ее предприятия могут стать частью совместных производственных цепей.



Украина станет важным элементом в оборонных проектах ЕС / Фото ОП

Кроме того, план предусматривает дерегуляцию и гармонизацию рынка вооружений: упрощение законодательства и закупочных процедур, чтобы устранить бюрократические преграды для быстрых совместных проектов.

Если удастся создать единый рынок оборонного оборудования в ЕС, это станет настоящим прорывом. Сейчас национальные оборонные заказы часто фрагментированы, что подрывает конкурентоспособность компаний ЕС по сравнению с гигантами вроде американских.

План ReArm Europe, будучи поддержанным Белой книгой 2030, фактически запускает новую модель оборонной экономики Европы. В ней оборона рассматривается не как расходы, а как стратегическая инвестиция: как в безопасность, так и в технологическое развитие, а также в рабочие места. Однако успех этого замысла будет зависеть от политической воли правительств и их способности реализовать заявленные финансовые обязательства.

Как эти инициативы повлияют на безопасность ЕС?

Объявленные инициативы 2025 года знаменуют качественные изменения в архитектуре безопасности Евросоюза.

Во-первых, де-факто ЕС объявили переход от принципа "комплементарности НАТО" (взаимосоответствия) к принципу "европейской стратегической способности". Если раньше европейская оборона рассматривалась преимущественно как дополнение к трансатлантической, то теперь открыто ставится цель, чтобы Европа могла сама себя защитить в случае необходимости.

Конечно, НАТО остается ключевым гарантом, но ударение смещается: ЕС стремится иметь полный спектр возможностей – от производства вооружений до командования операциями. Как удачно отметила Кая Каллас, нынешняя главный дипломат ЕС: "То, сколько мы инвестируем в оборону, показывает, как мы ее ценим" – а десятилетия экономии свидетельствовали о недостаточном внимании.

Во-вторых, в архитектуре безопасности ЕС появляется новое гибкое измерение. "Коалиция желающих" демонстрирует, что для решения критических вопросов Европа готова выходить за пределы жестких институциональных рамок. Этот формат можно рассматривать как прообраз будущих "усиленных сотрудничеств" в сфере обороны, когда группа лидеров берет инициативу, не дожидаясь консенсуса всех остальных стран-членов.

Ранее подобный подход вылился в появление PESCO (предыдущую политику безопасности ЕС), но тот механизм был формально встроен в структуру ЕС и застрял в бюрократии.



В то же время "Коалиция желающих" должна была бы действовать быстрее и более геополитически: она привлекает также Великобританию, Турцию, Норвегию – партнеров вне ЕС, но критически важных для европейской безопасности. Это позволяет охватить более широкую архитектуру безопасности континента, выходящую за пределы исключительно Евросоюза.

Следовательно, архитектура ЕС становится более многослойной: в основе – общие программы под эгидой ЕС (ReArm, EDF, PESCO), а параллельно – гибкие коалиции для конкретных задач, интеграция партнеров с НАТО, участие евроструктур (Еврокомиссия, Европейский совет) в таких инициативах.

Это повышает способность реагировать на возникающие угрозы, даже если не все члены ЕС согласны с необходимостью действовать или двигаться с одинаковой скоростью.

В-третьих, реализация плана перевооружения и Белая книга значительно усилят самодостаточность европейской обороны с материально-технической стороны. Создание общих запасов боеприпасов, развитие производства ракет, ПРО и т.д. означает, что в случае вооруженного конфликта Европа меньше будет зависеть от внешних поставок (прежде всего из США). Кроме того, совместное планирование и тренировки (что планируется в рамках PESCO проектов и будущих миссий) унифицируют европейские войска.

Если сегодня, условно, батальоны из Германии, Франции, Италии и Польши имеют разную технику, разные стандарты и их сложно свести вместе, то в перспективе 5 – 10 лет, благодаря совместным закупкам и проектам, их совместимость должна значительно возрасти. Это приблизит ЕС к возможности разворачивать совместную оборонную операцию без прямого участия США, что на данный момент является довольно сложной задачей.

В то же время стоит отметить: эти инициативы лишь закладывают фундамент, а практическая способность ЕС к самостоятельной обороне будет зависеть от их воплощения.

Если государства будут выполнять планы расходов и действительно сотрудничать, то к концу десятилетия Европа может иметь и мощную ПВО, и сотни современных танков и гаубиц на вооружении союзников, и боеспособные силы быстрого реагирования. В таком случае, по выводам экспертов, "Европа получит сильную и автономную оборонительную позицию к 2030 году". Если же политическая воля ослабнет, существует риск, что хорошие документы так и останутся на бумаге, как мы это видели неоднократно ранее.

Предыдущий опыт – самая большая угроза оборонным инициативам ЕС

ЕС не впервые пытается усилить сотрудничество в сфере обороны. Еще в 2017 году был запущен механизм PESCO (Permanent Structured Cooperation) – Постоянное структурированное сотрудничество, что является формально рамочным соглашением между 25 государствами ЕС о совместном развитии оборонных возможностей. На бумаге PESCO выглядел многообещающе, но за более чем 5 лет реальные результаты были сдержанными.

Сейчас в рамках PESCO реализуется более 60 проектов в различных областях – от создания Европейского патрульного корвета до центров киберзащиты. Однако ни один из этих проектов пока кардинально не изменил ситуацию. В чем причины ограниченного эффекта PESCO и как новые инициативы учитывают эти недостатки?

Во-первых, масштаб финансирования. PESCO сам по себе не предусматривал отдельного большого бюджета – это было соглашение о намерениях, а финансирование должно было поступать из национальных средств или через небольшой Европейский фонд обороны (EDF), где выделялось 500 миллионов евро до 2022 года (сравним с нынешними 800 миллиардов евро). В результате многие проекты столкнулись с нехваткой ресурсов или зависимостью от нескольких стран-лидеров.

План ReArm впервые предлагает влить в оборону порядок сумм, сопоставимый с экономическими "пакетами стимулирования". То есть ЕС наконец подкрепляет амбиции по безопасности реальными деньгами и механизмами (SAFE, кредиты, гарантии).

Это важное структурное изменение – оборона становится одним из направлений совместного финансирования ЕС, как когда-то аграрная или региональная политика. И это правильный шаг для результата – добровольная кооперация без денег давала слишком медленный прогресс.

Во-вторых, более узкий круг критических целей и измеряемые результаты. PESCO пытался охватить все и сразу: список проектов рос, но распылял внимание. Новые же инициативы четко фокусируются на нескольких важнейших направлениях, в частности 7 приоритетов из Белой книги и устанавливают срок 2030 год для достижения конкретных показателей готовности.

Например, создание стратегического запаса боеприпасов – вполне достижимая задача за 5 лет, если ее финансировать совместно, и она сразу даст измеряемый эффект (определенное количество артснарядов, ракет на складах и т.д.). PESCO же оперировал долгосрочными целями без жестких дедлайнов, из-за чего страны могли откладывать выполнение.



Теперь есть политическое давление "сверху": Еврокомиссия и Европейский совет будут держать вопрос оборонной готовности в приоритете, регулярно мониторя прогресс. Это добавляет дисциплины.

В-третьих, структурные изменения в подходе к сотрудничеству. PESCO изначально имел внутреннее противоречие: Франция хотела узкого клуба более способных государств, Германия – максимально широкого привлечения всех желающих. Тогда в 2017 году победила немецкая линия, и PESCO стал "массовым клубом" с разными уровнями амбиций.

Это размыло оригинальные задачи и стало очередным форматом "за все хорошее и против всего плохого". Как следствие, слабых участников не исключали из инициатив за невыполнение их обязательств и не было никаких инструментов заставить отстающих подтянуться.

Новые инициативы предлагают другую динамику: "Коалиция желающих" сознательно не пытается привлечь всех, а только тех, кто готов действовать; а ReArm Europe внедряет принцип "есть минимум – 2 страны или одна + Украина/EFTA" для совместных проектов. То есть не ждут, пока соберутся все 27, достаточно двух, чтобы получить поддержку ЕС для проекта. Это устраняет дилемму "амбиция vs инклюзивность", позволяя образовывать "мини-клубы" внутри ЕС без ущерба для единства Союза в целом.

В-четвертых, политический контекст 2025 года гораздо более требователен для оборонных сдвигов, чем был в 2017 – 2019 годах. Если раньше многие правительства скептически относились к идеям европейской армии, боялись раздражать США или общественное мнение не поддерживало увеличение военных расходов, то война в Украине изменила эти настроения.

За три года полномасштабной войны ЕС прошел путь от исторического табу на поставки оружия (впервые нарушенного в 2022 году) до понимания, что собственная безопасность стоит дорого и на нее нужно постоянно тратиться.

Бюрократические процедуры также начали адаптироваться: примером является Европейский фонд мира, из которого быстро компенсируют странам расходы на вооружение для Украины. Новые инициативы могут опираться на этот опыт быстрых решений. Иными словами, сейчас в Европе есть политическая воля и консенсус о необходимости оборонного сотрудничества, которого не было раньше. Даже традиционно нейтральные государства (Ирландия, Австрия) поддерживают увеличение роли ЕС в безопасности.

Следовательно, новые инициативы имеют шанс быть более эффективными, потому что устраняют недостатки предшественников: обеспечивают финансовые стимулы, фокусируются на ключевых целях, допускают гибкость авангарда и опираются на беспрецедентную политическую консолидацию в Европе вокруг вопросов обороны. Конечно, успех не гарантирован, но стартовые условия значительно лучше, чем в прошлых попытках вроде PESCO, которые принесли ограниченные результаты.

Украина в новой архитектуре безопасности Европы: партнер и бенефициар

Важно, что Украина занимает одно из центральных мест в этих инициативах – как главный союзник ЕС на Востоке, который сейчас сдерживает российскую агрессию. Соответственно, новая архитектура безопасности Европы предусматривает тесную интеграцию Украины в свои механизмы, даже еще до формального вступления в ЕС или НАТО.

В "Коалиции желающих" Украина не просто получатель помощи, а полноправный участник этого формата – президент Зеленский присутствовал лично на саммитах, участвуя в дискуссиях на уровне с другими лидерами. Это означает, что Украина уже сейчас сидит за одним столом при выработке будущих гарантий безопасности для себя же.

Формат коалиции фактически создает для Украины площадку прямых контактов с ключевыми союзниками (в том числе вне ЕС – Британией, Турцией, Канадой). Решения, которые там принимаются, – по обмену разведданными, поставкам оружия, санкционному давлению – согласовываются с украинской стороной и учитывают ее потребности.

Таким образом, Украина де-факто становится частью европейской системы коллективной безопасности, пусть пока и без формального статута. Более того, перспективная "сила заверения", если она будет создана, тоже будет включать Украину как принимающую сторону и соруководителя: украинские Вооруженные Силы останутся основным гарантом на месте с опорой на союзников.

Доступ к финансированию и перевооружению. План ReArm Europe прямо открывает двери для Украины. Механизм SAFE допускает, что страны-члены могут объединять закупки с Украиной и даже направлять кредиты на закупку для Украины. Требование о 65% европейского содержания продукции распространяется и на украинские оборонные предприятия – то есть если украинская компания производит, скажем, дроны или бронетехнику, которые соответствуют стандартам, их могут покупать за деньги европейских фондов.

В Белой книге обороны ЕС 2030 Украина упоминается аж 82 раза. При этом четко отмечено, что "Украина все больше будет ассоциирована с оборонными проектами ЕС; аналогично, оборонная индустрия Украины станет более интегрированной в европейскую технологическую и промышленную базу".



Это чрезвычайно важно для послевоенного восстановления украинской армии – мы можем рассчитывать не только на одноразовую помощь, но и на включение в долгосрочные цепочки поставок. Например, если ЕС будет создавать совместный склад боеприпасов, часть из них может изготавливаться в Украине или отправляться на хранение в Украине для ее нужд.

Или Украина может присоединиться к PESCO-проектам (правила уже позволяют третьим странам участвовать с согласия участников), в частности в сфере кибербезопасности или военной мобильности – что даст ей дополнительные возможности для финансирования и технологической поддержки от партнеров.

Кроме этого, отдельно продолжается программа Европейского фонда мира, через которую ЕС финансирует летальное вооружение для Украины. В 2025-м, вероятно, аналогичные инструменты продолжат действовать, возможно, в больших масштабах (в зависимости от хода войны). Поэтому Украина уже является прямым бенефициаром новой политики совместных закупок: страны ЕС координируют свои оборонные заказы для немедленного пополнения украинских потребностей, а затем для собственных арсеналов.

Также уже происходит совместное планирование и интеграция Украины в оборонные структуры ЕС еще до формального членства. Например, украинские представители приглашаются на отдельные заседания военного комитета ЕС, а офицеры ВСУ сотрудничают с миссией ЕС по военной помощи (EUMAM), которая действует с 2022 года и уже подготовила более 20 тысяч украинских военных.

Эта тренировочная миссия, кстати, тоже будет расширена: "Коалиция желающих" решила продолжать тренировки украинцев на современных системах, в частности пилотов истребителей, инженеров ПВО и т.д., координацию чего взяли на себя Великобритания и Германия.

Таким образом, Украина фактически присоединяется к европейской "оборонной экосистеме" – от кадров до технологий. Со временем это упростит вхождение Украины в НАТО, ведь совместимость с силами Альянса только растет.

И несмотря на скепсис, что все эти шаги происходят слишком медленно, все же есть один важный аргумент чтобы не впадать в евроскептицизм. Участие в новых инициативах безопасности значительно усиливает наш путь к полноправному членству в ЕС и НАТО.

Во-первых, Украина демонстрирует, что является не бременем, а поставщиком безопасности: ее опыт войны, разведданные, крепкая армия уже сейчас делают вклад в общую безопасность Европы.

Во-вторых, интегрируясь в оборонные программы, Украина быстрее адаптируется к критериям членства. Хотя Копенгагенские критерии ЕС прямо не содержат оборонных требований, но ожидается, что будущий член имеет совместимую политику безопасности. ЕС со своей стороны, вкладывая большие средства в укрепление Украины, также будет заинтересован закрепить это политически – то есть через вступление Украины, чтобы гарантии безопасности стали договорными обязательствами.

Что касается НАТО, то после Вильнюсского саммита 2024 года Украина получила сигнал, что сможет вступить без ПДЧ, когда "ситуация будет позволять". Очевидно, что говорится об отказе администрации Трампа рассматривать членство Украины. Однако скепсис существует и у ряда европейских партнеров. Зато новые европейские инициативы способствуют изменению такого отношения и призваны обеспечить устойчивость Украины до момента, когда политически созреет решение о принятии в Альянс.

"Коалиция желающих" даже рассматривается как временный суррогат статьи 5 НАТО, пока Украина официально вне коллективной безопасности. Таким образом, и натовские, и ЕСовские двери становятся ближе. Можно предположить, что если до 2030 года ЕС реализует план оборонной готовности, то примерно в это же время Украина будет готова и к вступлению в Альянс, конечно, при условии достижения стабильного мира.

В обновленной архитектуре безопасности Европы Украина уже рассматривается как форпост восточного фланга – роль, которую когда-то играли Польша или страны Балтии, а теперь география сдвинулась на восток. Поэтому Украине, скорее всего, отводится ключевая роль в инициативах, касающихся сдерживания России. Например, развитие систем наблюдения на границах, защита критической инфраструктуры (энергосетей, трубопроводов) – все это потребует украинского участия, потому что ее территория и инфраструктура теперь тоже часть европейской безопасности.

По некоторым прогнозам, после войны Украина может стать одной из крупнейших армий Европы (500 тысяч или более военнослужащих, которые будут нужны для дальнейшего сдерживания России) с современным вооружением и развитым оборонным сектором.



Это меняет баланс сил на континенте – добавление такого мощного компонента делает коллективную оборону Европы значительно сильнее. Поэтому партнерство с Украиной – это двусторонний выигрыш для ЕС. Европа помогает Украине выстоять и модернизироваться, а Украина помогает Европе закрыть тот "пробел в безопасности", который существовал между восточной границей НАТО и Россией.

В перспективе членства Украины в ЕС вопрос безопасности тоже будет центральным. Возможно, условия вступления будут включать присоединение Украины к оборонным инициативам ЕС сразу после вступления, чтобы формализовать фактически уже имеющуюся интеграцию. Также членство в НАТО, когда наступит психологическая готовность Запада, превратит временные существующие гарантии "Коалиции желающих" на постоянные через механизмы коллективной обороны.

Таким образом, можно осторожно предположить, что новые инициативы ЕС по безопасности в случае их успешной реализации смогут до конца десятилетия сделать Украину неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности – де-факто и де-юре.