С Зеленским, Мерцом и Мелони: в Великобритании пройдет новая встреча "коалиции желающих"

Великобритания проведет очередную встречу "коалиции желающих" в рамках французско-британского саммита уже в четверг, 10 июля. В переговорах примут участие лидеры более 30 стран.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico и BMFTV.

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Что известно о следующей встрече "коалиции желающих"

Представитель Елисейского дворца сообщил, что некоторые лидеры, в частности президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони будут участвовать во встрече "коалиции желающих" дистанционно из Рима, где он участвует в конференции, посвященной поддержке Киева.

Состоится саммит "коалиции желающих", возглавляемый президентом Франции и премьер-министром Великобритании. На повестке дня – как поддержать Украину в боеспособности, как усилить давление на Россию и как продолжить работу над следующими шагами,

– заявил представитель.

Французские чиновники отмечают, что главная цель конференции – обеспечить "восстановление украинской армии" и развернуть "в нужный момент силы для обеспечения безопасности в рамках возможного перемирия".

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединятся к переговорам из штаб-квартиры в Нортвуде, где расположено Объединенное морское командование НАТО.

Однако пока не ясно, какие лидеры коалиции, в которую входят более 30 стран, приедут в Великобританию.

Напомним, что предыдущая встреча "коалиции желающих" проходила в Киеве 10 мая. На ней лично присутствовали Мерц, Макрон, Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.