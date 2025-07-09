The Times спрогнозировала, когда завершится война в Украине

Война в Украине может затянуться еще на несколько лет, прогнозирует The Times. Обозреватель Роджер Бойс считает, что боевые действия могут продлиться до 2027 года, если Запад не обеспечит Киев достаточной поддержкой. Он предупреждает, что будущее Украины напрямую зависит от готовности Европы взять на себя больше ответственности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Война может продлиться до 2027 года

Обозреватель The Times Роджер Бойс прогнозирует, что война в Украине вряд ли завершится в этом, или следующем году. По его словам, ход боевых действий могут изменить технологический прогресс, быстрые удары по разведданным и усиление роли европейской "коалиции желающих". Однако он предполагает, что боевые действия продлятся как минимум до 2027 года.

По мнению Бойса, после 2027 года США могут сместить фокус на Азию из-за потенциальной угрозы со стороны Китая, поэтому Европа должна быть готова взять на себя большую часть помощи Украине. Он отмечает, что союзники уже должны создавать альтернативную систему поставок оружия и боеприпасов, чтобы избежать риска резкого изменения политики в Вашингтоне.

Бойс обращает внимание на то, что оборонно-промышленный комплекс Европы пока недостаточно скоординирован. Европейцы поставляют Украине 12 различных моделей танков, тогда как США – только одну. Решение проблемы разрозненных отраслей и медленного производства требует времени и ресурсов, а переломить ситуацию можно только к 2027 году.

Путин делает ставку на усталость украинцев

В то же время обозреватель убежден, что как Путин, так и Дональд Трамп играют на истощение Украины. Кремль стремится уничтожить украинскую инфраструктуру и подорвать боевой дух населения, демонстрируя, что без западной помощи Киев останется один на один с мощными ударами. Однако Бойс уверен, что с технологическими преимуществами и поддержкой Европы Украина способна устоять.

Бойс считает, что к 2027 году Путина можно загнать в еще более тесный угол, если Запад направит замороженные российские активы на поддержку Украины. Это позволит усилить давление на экономику России и подорвать ресурсы для ведения войны. Он убежден, что именно к 2027 году Украина имеет шанс получить преимущество и заставить Кремль отказаться от дальнейших авантюр.