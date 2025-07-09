Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Война может продлиться до 2027 года

Обозреватель The Times Роджер Бойс прогнозирует, что война в Украине вряд ли завершится в этом, или следующем году. По его словам, ход боевых действий могут изменить технологический прогресс, быстрые удары по разведданным и усиление роли европейской "коалиции желающих". Однако он предполагает, что боевые действия продлятся как минимум до 2027 года.

По мнению Бойса, после 2027 года США могут сместить фокус на Азию из-за потенциальной угрозы со стороны Китая, поэтому Европа должна быть готова взять на себя большую часть помощи Украине. Он отмечает, что союзники уже должны создавать альтернативную систему поставок оружия и боеприпасов, чтобы избежать риска резкого изменения политики в Вашингтоне.

Бойс обращает внимание на то, что оборонно-промышленный комплекс Европы пока недостаточно скоординирован. Европейцы поставляют Украине 12 различных моделей танков, тогда как США – только одну. Решение проблемы разрозненных отраслей и медленного производства требует времени и ресурсов, а переломить ситуацию можно только к 2027 году.

Путин делает ставку на усталость украинцев

В то же время обозреватель убежден, что как Путин, так и Дональд Трамп играют на истощение Украины. Кремль стремится уничтожить украинскую инфраструктуру и подорвать боевой дух населения, демонстрируя, что без западной помощи Киев останется один на один с мощными ударами. Однако Бойс уверен, что с технологическими преимуществами и поддержкой Европы Украина способна устоять.

Бойс считает, что к 2027 году Путина можно загнать в еще более тесный угол, если Запад направит замороженные российские активы на поддержку Украины. Это позволит усилить давление на экономику России и подорвать ресурсы для ведения войны. Он убежден, что именно к 2027 году Украина имеет шанс получить преимущество и заставить Кремль отказаться от дальнейших авантюр.