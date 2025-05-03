Вслед за Уолтцом: кого еще может уволить Трамп из своей администрации
- Уолтц покинул пост советника Трампа по нацбезопасности, а министр обороны Хегсет под угрозой увольнения из-за расширения расследования в отношении него вокруг скандала с распространением секретной информации в Signal.
- В команде Трампа есть еще один человек, который может остаться без должности, потому что не достиг успеха в своей работе.
Команда Трампа зашаталась. Уолтц ушел с поста советника Трампа по национальной безопасности, а в отношении министра обороны США Хегсета из-за скандала с распространением секретной информации в Signal расширено расследование. Не все хорошо и у Уиткоффа, спецпосланника американского лидера.
Общественный деятель, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала высказал мнение, что вряд ли Хегсет или Уиткофф удержатся долго на своих должностях.
Смотрите также Трамп был недоволен: в WP узнали, почему Волц мог потерять должность советника по нацбезопасности
Один попал в скандал, другой – не достиг никаких результатов
Пока Трамп сохранил в своей команде Хегсета, потому что, как отметил Клочок, не может быть в один день увольнения сразу нескольких членов новой администрации президента США. По словам руководителя Центра общественной аналитики, его непрофессионализм заметен.
Кто будет в команде Трампа неэффективным, тот работать на том участке, которой поручил американский президент, однозначно не будет,
– подчеркнул Клочок.
Среди тех, кто не достиг успеха в определенном для него направлении, спецпредставитель американского президента на Ближнем Востоке – Уиткофф. По мнению общественного деятеля, маркером безрезультативности его работы стали две новости.
Во-первых, перенос очередного раунда переговоров между США и Ираном. Во-вторых, предупреждение Трампа о том, что в случае, если какая-то страна надумает покупать у Ирана нефтепродукты, то столкнется с бешеными пошлинами, когда захочет вести бизнес с США.
"Это концепция законопроекта, который зарегистрирован в Сенате Линдси Грэмом и его коллегами от республиканцев и демократов. Якобы уже 72 сенатора готовы за это проголосовать. Это предупреждение Ирану, но это и демонстрация того, что сегодня работа, которую провел Уиткофф, не принесла результата", – заметил Клочок.
Причин этому много. По словам общественного деятеля, Трамп в них не признается никогда. Главная же причина, по его мнению, заключается в том, что посредником в этом процессе выступила Москва. Она не будет действовать в интересах Соединенных Штатов или Ирана, а только в собственных.
Уиткоффа в информпространстве стало очень мало. Даже после его последнего визита в Москву я не видел ни одного комментария, где бы он прокомментировал итоги встречи. Это означает, что комментировать нечего, результат не достигнут,
– отметил Клочок.
Это, по словам общественного деятеля, произошло потому, что Уиткофф попал под влияние россиян, у него с Россией налажены давние связи. Трамп вероятно думал, что это поможет быстрее решить вопрос российско-украинской войны, однако это оказалось ложным ожиданием.
Напомним, из-за того, что генеральный секретарь Пентагона расширил расследование в отношении министра обороны США Хегсета, риски для него быть уволенным с должности увеличиваются. Ведь он отрицал публикацию секретной информации в чате мессенджера Signal.