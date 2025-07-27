В воскресенье, 27 июля, в Италии состоится фестиваль классической музыки, одним из хедлайнеров которого должен был быть приближенный к российскому диктатору дирижер Валерий Гергиев. Однако после давления общественности, украинского сообщества и активистов выступление путиниста отменили.

В Москве не замедлили с реакцией, обидевшись за так называемое неуважение к российской культуре. Пропагандистов цитируют СМИ страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Как отреагировали в Кремле?

Ситуацию прокомментировал специальный представитель Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Отмену концерта в Казерте, "сделанную по политическим соображениям", он назвал "потерей прежде всего для местного населения".

Кстати, подробнее о скандале из-за концерта Гергиева в Италии читайте в материале 24 Канала.

По словам Швыдкого, подобные действия свидетельствуют, что отмена российской культуры не осталась в прошлом, вопреки словам европейских партнеров о "культуре выше политики". Несмотря на это, он радуется фестивалю русской культуры в Японии, которая относится к "недружественным" странам.

Как мне представляется, российско-итальянские отношения в сфере культуры все-таки всегда были крепче политических,

– сетует спецпредставитель.

В российском МИДе цитировали Библию

Во время выступления в эфире радио ситуацию также прокомментировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова. Она процитировала фразу из Библии: "Не мечите бисер перед свиньями".

Все, без оскорблений, без унижений, цитата из той книги, которая человечеством признана величайшей, одной из величайших…

– она увлеклась философией.

Она считает, будто в Италии не способны должным образом "его принять, это высший дар, этот гений".

Напомним, отменить участие путинского пропагандиста и дирижера Гергиева на фестивале Un'Estate da RE призвали Всемирный конгресс украинцев и представители общин в Италии.

Соответствующее обращение к министру культуры страны подписали около 40 объединений украинцев Италии, Польши, Канады, включая общественную инициативу "Игла" в Риме.