США запрещают: Трамп заявил, что Израиль больше не будет бомбить Ливан

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю запрещено осуществлять удары по Ливану. По его словам, Вашингтон отдельно будет работать над урегулированием ситуации с группировкой "Хезболла".

Америка не позволит, чтобы конфликт приобрел новый масштаб. Об этом Дональд Трамп заявил в собственной соцсети Truth Social, пишет Clash Report.

Что сказал Трамп о прекращении бомбардировки Ливана со стороны Израиля?

Президент США Дональд Трамп заявил о новых подходах к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, в частности относительно Ливана и группировки "Хезболла".

По его словам, Израилю запрещено продолжать бомбардировки территории Ливана, а контроль за дальнейшим развитием событий берет на себя Вашингтон. США планируют отдельно работать с ливанской стороной и решать вопросы, связанные с деятельностью "Хезболлы".

Важно! Трамп объявил о достижении договорённости о 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном, которое начнется 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Трамп также отметил, что в рамках достигнутых договоренностей не предусмотрено никаких финансовых расчетов между сторонами. Отдельно он упомянул о получении США так называемой "ядерной пыли", которая образовалась после применения бомбардировщиков B-2, не уточнив деталей этой части заявления.

