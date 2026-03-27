Тишина длилось недолго: Пакистан снова возобновил бои против Афганистана

Пакистан возобновил военные операции на территории Афганистана после завершения временного перемирия. Его объявили на период мусульманского праздника Ид.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Пакистана Тахир Андраби, сообщает Bloomberg.

Почему возобновились боевые действия в Афганистане?

По словам представителя МИД Пакистана, операция будет продолжаться до достижения поставленных целей. Исламабад настаивает, что афганские власти должны прекратить деятельность боевиков, которые, по утверждению Пакистана, действуют с территории страны. В Кабуле эти обвинения отвергают.

Обратите внимание! Перемирие действовало с 19 по 24 марта после обращений Саудовской Аравии, Катара и Турции. Его ввели на фоне эскалации, в частности после авиаударов Пакистана, которые, по данным афганской стороны, поразили медицинский объект в Кабуле.

После завершения режима тишины боевые действия возобновились вдоль границы. По информации афганских талибов, в результате новых столкновений есть погибшие и раненые.

Конфликт между странами обострился еще в феврале, когда Пакистан объявил об "открытой войне" и начал наносить удары вглубь афганской территории. По данным пакистанской стороны, было атаковано более 80 объектов и уничтожено 700 боевиков и представителей сил Талибана.

Что известно о конфликте между Пакистаном и Афганистаном?