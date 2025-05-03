Игра мышцами: Пакистан испытал баллистическую ракету на фоне угрозы войны с Индией

Пакистанские вооруженные силы осуществили запуск ракеты большой дальности. Это произошло на фоне обострения отношений с Индией.

Напряжение возросло после атаки на туристов в спорном Кашмире, поставившей оба государства на грань военного противостояния. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg и Financial Express.

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Пакистан запустил баллистическую ракету

Как заявили представители пакистанской армии, был осуществлен успешный пуск баллистической ракеты класса "земля – земля" Abdali, которая способна поражать цели на дистанции до 450 километров. Цель испытания – проверить эффективность навигационной системы и возможности маневрирования ракеты.

Запуск состоялся в рамках военных учений под кодовым названием INDUS – название реки Инд, доступ к которой Индия частично заблокировала после инцидента в Кашмирском регионе.

Bloomberg отмечает, что этот шаг Пакистана стал ответом на недавние испытания ракет индийскими ВМС, которые продемонстрировали способность Индии поражать дальние объекты.

Индия пока официально не прокомментировала запуск ракеты со стороны Пакистана. Однако источники Bloomberg в индийском правительстве назвали действия Исламабада провокационными и такими, что могут привести к новому витку эскалации.

Кроме того, 3 мая Индия объявила запрет на заход пакистанских кораблей в свои порты, а также на швартовку индийских судов в пакистанских гаванях. В Индии объяснили это решение обеспечением безопасности индийских активов, грузов и связанной с ними инфраструктуры.