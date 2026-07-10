"Предательство или глупость": министр обороны Польши раскритиковал тех, кто критикует помощь Украине
Президент Навроцкий подвергся критике со стороны польского правительства за передачу Киеву ракет для систем Patriot. Между тем министр обороны Польши гордится оказанной Украине помощью.
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в эфире TVN24, что будет отстаивать решение о передаче Украине ракет Patriot.
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Почему в Польше разгорелся скандал вокруг ракет Patriot для Украины?
5 июля вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак сообщил, что в марте 2026 года польское правительство тайно, без согласия парламента, могло передать Украине дефицитные ракеты Patriot.
9 июля глава Бюро международной политики при президенте Марцин Пшидач отметил, что ключевую роль в передаче Украине ракет Patriot сыграл заместитель министра обороны Цезари Томчик. "Это предательство или просто глупость?" – написал политик в соцсети.
Косиняк-Камыш прокомментировал заявление Пшидача. Он подчеркнул, что "предательство или глупость" – это та чепуха, которую придумывает канцелярия президента, не понимая, почему-то в чем заключается польский государственный интерес.
Министр подчеркнул, что Польша заинтересована в том, чтобы Украина победила. Поэтому она будет поддерживать Киев столько, сколько сможет.
Передача нескольких ракет Patriot по просьбе США и генерального секретаря НАТО – это не что-то плохое, а, напротив, правильное решение. Я буду отстаивать это решение,
– заверил Косиняк-Камыш.
Он добавил, что гордится помощью государству, которое уже 4 года изматывает Россию.
Я предпочитаю, чтобы наши "Патриот" сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, лишились здравого смысла. Меня это просто приводит в ярость,
– эмоционально подчеркнул Косиняк-Камыш.
Напомним, что Польша впервые обнародовала подробные данные о военной помощи Украине с начала полномасштабной войны. Общая стоимость переданного вооружения и поддержки составляет 16,55 миллиарда злотых.