Об этом в социальной сети "Х" заявил сопредседатель ультраправой и антиукраинской польской партии "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак.

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Действительно ли Польша передала Украине дефицитные ракеты для Patriot?

По словам Босака, это были единственные ракеты, которые были у Польши для перехвата российских "Искандеров", развернутых в Калининградской области.

Он также подчеркнул, что если информация о передаче Украине ракет для Patriot подтвердится, это станет скандалом. Ведь правительство приняло это решение в обход Сейма.

На фоне этой ситуации Босак предложил принять закон, запрещающий передачу польского вооружения за границу без согласия парламента.

Пока что в правительстве Дональда Туска не прокомментировали заявление вице-спикера Сейма.

В комментарии изданию Polsat News заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что "перечень переданной помощи является секретным".

Между тем в администрации президента Навроцкого допустили, что информация, распространенная Босаком, соответствует действительности. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач отметил, что это "очень вероятно".

Кроме того, он утверждает, что польское правительство якобы уступило Украине свою очередь на получение ракет для Patriot от американских производителей.

Польша рассекретит все поставки военной помощи Украине

Вечером 5 июля появилось заявление главы минобороны Польши Косиняк-Камыша.

Он сообщил, что после консультаций с премьер-министром Дональдом поручил рассекретить информацию о всей военной помощи, переданной Украине в 2022 – 2026 годах.

Министр уточнил, что президент Польши был проинформирован о каждой передаче помощи – сейчас Кароль Навроцкий, ранее – Анджей Дуда.

Он также поручил Службе военной контрразведки, выяснить, кто намеренно пытался раскрыть государственную тайну.

Мы живем в условиях войны у наших границ, и любые действия, противоречащие национальным интересам Польши, ставят под угрозу безопасность польских граждан,

– подчеркнул Косиняк-Камыш.

Что известно об обострении отношений между Польшей и Украиной?

Информация о тайных действиях польского правительства появилась на фоне новой волны напряженности в отношениях между странами.

Польша заявила, что не будет передавать Украине обещанные МиГ-29, а вместо этого списала их. В Варшаве объяснили это решение тем, что Киев сорвал договоренности. Украина якобы сначала согласилась обменять на истребители свои беспилотные технологии, но затем передумала из-за исторического спора.

Напомним, что все началось с того, что Владимир Зеленский присвоил название "имени Героев УПА" одному из подразделений ССО. Это вызвало возмущение у поляков, которые считают представителей УПА виновными в Волынской трагедии.

Поскольку Киев отказался переименовывать подразделение, президент Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. В знак протеста все бывшие президенты Украины и ряд чиновников вернули польские награды.

Решение Верховной Рады о создании Национального пантеона выдающихся украинцев в Варшаве оценили как "провокацию".