Трамп говорит, что за 2 недели Иран должен был бы получить ядерное оружие

Дональд Трамп заявил, что во время операции было ликвидировано 48 иранских командиров одновременно. По его словам, Иран мог получить ядерное оружие уже через две недели, если бы США не нанесли удар.

Тем временем ПВО ОАЭ сообщают о сотнях перехваченных ракет и дронов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Atlantic.

Что заявил Трамп?

Президент США Дональд Трамп объявил, что военная операция против иранской ядерной программы "проходит чрезвычайно успешно".

По его словам, одновременно было ликвидировано 48 иранских командиров, а события хоть и развиваются стремительно, но по плану. Американский лидер также отметил, что Иран якобы был в двух неделях от получения ядерного оружия.

У Ирана было бы ядерное оружие уже через две недели, если бы мы не нанесли удар по их ядерной программе, – сказал он.

Отдельно Трамп прокомментировал ситуацию с ценами на нефть, отметив, что его "ничего не беспокоит", ведь он "делает то, что правильно".

Между тем силы противовоздушной обороны ОАЭ сообщили о сбитии 165 баллистических ракет, 2 крылатых ракет и 541 беспилотника. В то же время 21 дрон попал в гражданские объекты.

Ситуация в регионе остается напряженной. Официально Тегеран пока не обнародовал полной информации о потерях среди военного руководства.

Почему начался конфликт между США, Израилем и Ираном?