Трамп ждал крестового похода: политолог разобрал конфликт между президентом США и Папой Римским

Президент США Дональд Трамп теперь еще и поссорился с Папой Римским из-за войны в Иране. Однако теперь он вынужден несколько смягчить свою риторику.

Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что позиция Папы Льва XIV является вполне системной и последовательной. Зато Дональд Трамп продолжает бросаться на всех подряд. Но, похоже, он таки спохватился.

Почему Трамп изменил свою риторику?

По словам Чаленко, после серии не совсем адекватных постов Трамп все же остановился. Очевидно, ему подсказали, что таким образом президент США убивает не только свой рейтинг, но и республиканцев. А промежуточные выборы в Конгресс уже не так далеко. Они состоятся в ноябре 2026 года.

Обратите внимание! 12 апреля Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social ИИ-фото, где он предстает в образе Иисуса. Впоследствии Трамп убеждал, что он там был в образе врача.

В конце концов непонятные атаки Трампа на Папу Римского вызвали возмущение среди американцев и, в частности, MAGA-сообщества, которое является ядром поддержки действующего президента США.

Возможно, Трамп ждал, что Папа объявит крестовый поход, в который пойдет он вместе с министерством войны. Мы же видим, что Папа не выходит за пределы своей риторики. Он делает ставку на настоящее миротворчество,

– отметил Чаленко.

