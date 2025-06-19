Иран, вероятно, наращивает экспорт нефти: в Bloomberg рассказали зачем это нужно

Иран масштабно экспортирует запасы нефти через Персидский залив. Спутниковые снимки зафиксировали заполненные до отказа резервуары на острове Харк.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой Bloomberg. Издание предполагает, что Иран опасается, что Израиль может уничтожить эти нефтяные запасы.

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Иран спешит экспортировать нефть

Страна имеет запасы добытой нефти и пытается перевезти ее через Персидский залив, чтобы спасти от возможной атаки со стороны Израиля. Спутник зафиксировал повышенную активность иранцев, которые пытаются заполнить имеющиеся нефтяные резервуары и перекачать недра на океанские танкеры.

В нефтяном терминале на острове Харк в заливе есть много резервуаров, принадлежащих Ирану. У них "плавучая" крыша, которая показывает уровень нефти там. Так, когда она поднимается – хранилище наполнено, а когда опускается – из него выкачивают нефть.

Еще 11 июня на снимках заметно небольшое количество нефти в хранилищах. Однако уже 18 июня крыши были очень высоко, то есть резервуары заполнили.

Возможно, Иран стремится перекачать нефть из внутренних районов страны на танкеры в море именно через терминал. Тегеран хочет спасти нефть, чтобы не потерять денежные поступления.

Действительно, данные TankerTrackers.com свидетельствуют, что в Иране со времени эскалации со стороны Израиля выросли среднесуточные объемы экспорта нефти на 44%.

Танкеры стараются держать дальше от острова Харк, ведь Израиль может туда ударить. К терминалу иранские корабли подходят только, когда наступает их очередь загружаться, и пытаются отплывать как можно скорее.

Тем временем Израиль наносит новые удары по стратегическим и правительственным объектам Ирана. Недавно ЦАХАЛ совершил атаку по старому ядерному реактору возле города Арак, где, вероятно, производился плутоний.