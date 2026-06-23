Навроцкий раскритиковал правительство Туска из-за конференции по восстановлению и Зеленского

Администрация президента Кароля Навроцкого подвергла критике правительство Дональда Туска. Причиной послужила конференция по восстановлению Украины и Владимир Зеленский.

Об этом глава президентской канцелярии заявил в беседе с RMF24.

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Почему Навроцкий раскритиковал правительство Туска?

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что располагает информацией о возможном отсутствии президента Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Гданьске. По его словам, это будет свидетельствовать о несостоятельности польского правительства.

Богуцкий заявил, что президент и его администрация не принимали участия в процессе. Чиновник заверил, что правительство взяло на себя полную ответственность за этот вопрос.

Оказывается, они не могут вести эти дела. Это было и до того, как президент забрал орден, и, видимо, после,

– сказал глава канцелярии.

Интервьюер заметил, что правительство, вероятно, будет утверждать, что Зеленский не приедет в Гданьск из-за конфликта вокруг ордена "Белого Орла", который президент Кароль Навроцкий отобрал у него. Чиновник ответил, что такие слова будут "уходом от ответственности". Он рассказал, что во время обсуждений западными лидерами планов восстановления Украины там не было ни Дональда Туска, ни министра иностранных дел Игоря Сикорского.

Также чиновник прокомментировал конференцию по восстановлению, которая должна состояться в Гданьске. Он выразил надежду, что польские компании смогут принять участие в восстановлении Украины после окончания войны.

Чиновник заявил, что Варшава заслуживает участия в восстановлении за то, что сделали власти, органы местного самоуправления, неправительственные организации и миллионы поляков, несмотря на сложные в прошлом отношения с Киевом.

Последние новости о скандале между Польшей и Украиной

Вице-маршал Сената Польши Михал Каминский заявил о возвращении двух государственных наград Украины. Решение он принял после отказа украинских президентов и других политиков от польских наград.

Среди них второй президент Украины Леонид Кучма и третий президент Виктор Ющенко. Так они отреагировали на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить этой награды Владимира Зеленского.