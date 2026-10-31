В США отреагировали на события вокруг Конституционного трибунала в Польше

Посол США в Польше Том Роуз призвал стороны конфликта вокруг Конституционного трибунала избежать эскалации. Он назвал события в Варшаве "очень серьезными" и предупредил об угрозе насилия.

Об этом американский посол Том Роуз написал в социальной сети Х.

Опасения США

Дипломат отметил, что обе стороны конфликта в настоящее время озвучивают "кардинально разные версии" того, что произошло вокруг судебного учреждения.

Мы становимся свидетелями беспрецедентного противостояния, связанного с использованием правительством государственной власти, с одной стороны, и независимостью и авторитетом конституционного органа – с другой,

– подчеркнул Том Роуз.

Посол подчеркнул, что присутствие многочисленных демонстрантов у здания суда "делает и без того опасную ситуацию еще более взрывоопасной". По его словам, дальнейшая конфронтация может создать риски, которые могут перерасти в гораздо более серьезные последствия для государства.

Не в наших полномочиях судить о внутренних делах Польши или вмешиваться в них. Нас беспокоит стабильность, безопасность и демократическое будущее страны, которую мы с гордостью называем своим другом и союзником,

– отметил Роуз.

Он также выразил надежду, что правительственные чиновники, правоохранители и демонстранты "возьмут себя в руки" и будут избегать действий, способных спровоцировать насилие.

Протесты у здания суда и взаимные обвинения

Обострение кризиса произошло после того, как 30 октября на сайте Конституционного трибунала появилась информация об отстранении председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского. В то же время официальный аккаунт суда в социальной сети Х сообщил о взломе веб-сайта и продолжении работы главы учреждения.

Ночью 31 октября у здания собралась оппозиционная акция протеста, участники которой выломали ворота, пытаясь проникнуть внутрь здания. Среди присутствовавших на акции был лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Президент Кароль Навроцкий заявил об угрозе внутренней безопасности государства и инициировал срочные консультации с представителями парламента. В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встал на защиту действий полиции, отметив, что правоохранители обеспечивали законно избранным судьям условия для возобновления работы.

На фоне внутриполитического кризиса польские дипломаты в Румынии и Китае подали в отставку.