У США відреагували на події навколо Конституційного трибуналу в Польщі

Про це американський посол Том Роуз написав у соцмережі Х.

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Побоювання США

Дипломат зазначив, що обидві сторони конфлікту наразі озвучують "кардинально різні версії" того, що сталося навколо судової установи.

Ми стаємо свідками безпрецедентного протистояння, пов'язаного з використанням урядом державної влади, з одного боку, та незалежністю й авторитетом конституційного органу – з іншого– наголосив Том Роуз.

Посол підкреслив, що присутність численних мітингувальників біля будівлі суду "роблять і без того небезпечну ситуацію ще більш вибухонебезпечною". За його словами, подальша конфронтація може створити ризики, які можуть перерости в набагато гірші наслідки для держави.

Не в наших повноваженнях судити про внутрішні справи Польщі чи втручатися в них. Нас турбує стабільність, безпека та демократичне майбутнє країни, яку ми з гордістю називаємо своїм другом і союзником– зауважив Роуз.

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Він також висловив сподівання, що урядовці, правоохоронці та демонстранти "візьмуть себе у руки" й уникатимуть дій, здатних спровокувати насильство.

Протести під будівлею суду та взаємні звинувачення

Загострення кризи відбулось після того, як 30 жовтня на сайті Конституційного трибуналу з'явилася інформація про відсторонення голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського. Водночас офіційний акаунт суду в соцмережі Х повідомив про захоплення вебсайту та продовження роботи очільника інституції.

Уночі 31 жовтня біля установи зібрався протест опозиції, учасники якого виламали ворота в спробі потрапити всередину будівлі. Серед присутніх на акції був глава партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський.

Президент Кароль Навроцький заявив про загрозу внутрішній безпеці держави та ініціював термінові консультації з представниками парламенту. Натомість міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський став на захист дій поліції, зазначивши, що правоохоронці забезпечували законно обраним суддям умови для відновлення роботи.

На тлі внутрішньополітичної кризи польські дипломати в Румунії та Китаї подали у відставку.