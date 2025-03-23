Президент Чехии объяснил, почему украинское контрнаступление в 2023 году провалилось

Петр Павел высказался об украинском контрнаступлении, которое было в 2023 году. По словам президента Чехии, эти военные действия стали провалом, ведь не было необходимого для успеха ВСУ соотношения сил.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Петра Павела в интервью "Европейской правде".

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Что сказал Павел о контрнаступлении ВСУ в 2023 году

По словам чешского лидера, когда Украина 2 года назад планировала контрнаступление, чтобы освободить все оккупированные территории, "уже не было предпосылок для успеха".

Для успешного контрнаступления, согласно военной теории, нужно соотношение сил не менее 3:1, а лучше 5:1. А вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу последней,

– объяснил Павел.

По мнению президента Чехии, вполне очевидно, что при таком соотношении "контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории".

К слову, еще в 2023 году Петр Павел заявлял, что украинские военные имеют только "одну попытку для большого контрнаступления". Тогда президент Чехии говорил, что наступательные действия должны состояться в течение нескольких следующих месяцев и "окно возможностей открыто только в 2023 году".

Он также объяснил, что для следующих контрнаступлений Украине может не хватить ресурсов, а новое оружие будет получить сложнее. К тому же Павел обращал внимание на изменения на политических аренах, которые состоятся из-за выборов в США.