Это называется "новый рассвет для Кубы", Трамп анонсировал очередную военную операцию

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможном проведении новой военной операции. На этот раз лидер США хочет "помочь" Кубе.

Глава США добавил, что в стране есть много замечательных кубинских американцев. Об этом Трамп сообщил во время выступления на мероприятии Turning Point USA, передает 24 Канал.

Что известно о заявлении Трампа?

Президент США сначала напомнил всем о том, что американские военные уже проводили успешную операцию в Венесуэле и захватили Николаса Мадуро.

Впоследствии Трамп сказал, что вскоре наступит день, которого американцы ждали 70 лет – "новый рассвет для Кубы".

И очень скоро эта великая сила также приведет к дню, которого ждали 70 лет. Это называется "новый рассвет для Кубы". Мы собираемся помочь Кубе. У нас есть много замечательных кубинских американцев,

– заявил Трамп.

Лидер США отметил, что в Майами есть много кубинцев, которых жестоко преследовали, а их семьи были убиты и подверглись насилию.

Трамп добавил, что его страна собирается помогать всем, однако, в первую очередь, США должны следить за собой. По его словам, если этого не делать, то страны просто не останется.

